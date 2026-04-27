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Mérida: "No me esperaba competir a un nivel tan alto tantos partidos"

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Madrid, 27 abr (EFE).- Dani Mérida se marchó del Masters 1.000 de Madrid con unas sensaciones positivas y con un salto cualitativo en su carrera a pesar de perder en tercera ronda con el griego Stefanos Tsitsipas.

El madrileño, que logró ganar dos partidos del cuadro principal al que accedió desde la fase previa, demostró que puede hacer frente a rivales de alto nivel. Es con lo que se queda. "Han sido dos semanas muy buenas. Estoy contento con el nivel que he dado", afirmó.

"Es la primera vez que juego este torneo y estoy orgulloso y con buenas sensaciones. Motivado y capacitado para competir a este nivel y con estos rivales", dijo el madrileño. "Yo ya sabía que era capaz y tenía este nivel, pero no para competir a ese nivel durante tantos partidos", reconoció Mérida.

El español ganó en primera ronda al argentino Marco Traungelliti y después al francés Corentin Moutet. "Me he dado cuenta que estoy capacitado para jugar con jugadores que han estado entre los mejores del mundo. Tengo que mejorar física y tenísticamente. También saber gestionar estos momentos", señaló.

"Ha sido un aprendizaje. No estoy acostumbrado a jugar con tanta gente. Seguro que sabré manejarlo mejor", apuntó. "Voy a estar en el top 100 que es un sueño y que me permitirá jugar Grand Slam", añadió.

"Espero tener más semanas así. Voy a Roma, Roland Garros y luego ya veremos", comentó, y asumió la superioridad de Tsitsipas: "Ha jugado muy bien y yo no me he metido en el partido. Tuve bolas de rotura al principio y no las aproveche. Pero me quedo con que tuve opciones".

EFE

apa/ism

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