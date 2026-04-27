Quevedo desvela su patrimonio económico desconocido hasta ahora, en ‘La Revuelta’, y uno de sus miedos: “Me ponía chunguísimo”

El cantante canario hace una doble entrada en el programaa de RTVE junto a David Broncano. / Captura de pantalla

Tras culminar la semana con ‘La Petanca del Año’, La Revuelta apuesta por arrancar este lunes 27 de abril con un cantante español que ha roto hitos en el mundo de la música: Pedro Luis Domínguez, conocido como Quevedo (Gran Canaria, 21 años). El canario se coronó como el artista más escuhado de 2025 en España y el segundo a nivel mundial el mismo año, además de ser el primer español en alcanzar el puesto número 1 a nivel global en Spotify con la BZRP Music Sessions 52. Ahora, acude al programa presentado por David Broncano para promocionar su nuevo álbum, El Baifo.

El tercer y último disco de Quevedo, publicado la semana pasada, cuenta con 14 canciones, todas ellas en el Top 15 de Spotify. El título del álbum, El Baifo, recuerda a la Canarias que le acogió con cuatro años, cuando se mudó desde su Madrid natal a donde se encontraba gran parte de su familia. El nombre proviene de un localismo canario: es la forma de llamar a un cabrito en las Islas, una locución verbal que quiere indicar la pérdida de control momentánea, y como se hace llamar Quevedo (incluido en su perfil de Instagram).

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En una edición marcada por el repaso a sus próximos proyectos, su estrecha relación con Canarias y una mezcla de anécdotas personales y confesiones, el artista ha detallado tanto su situación profesional como sus perspectivas vitales a medio plazo. “En un futuro, estaré cansado de girar”, ha reconocido Quevedo en relación a su terreno profesional; mientras que ha admitido que “era muy miedoso de chico” en su faceta más personal.

El cantante estadounidense Elvis Crespo y el canario Quevedo, en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

Doble revelación en ‘La Revuelta’: patrimonio económico y nuevas colaboraciones de Quevedo

A preguntas de David Broncano sobre su situación económica, el artista ha especificado que su patrimonio se sitúa “entre 1 y 3 millones”. Este dato, reconocido durante el tradicional cuestionario final del programa, proporciona una cifra que hasta ahora no había desvelado en público. Además, Quevedo ha compartido que entre sus miedos de la infancia figuraban la montaña rusa, los aviones y las alturas, reconociendo haber sentido “mucho miedo de chico” y añadiendo que la adrenalina no le gustaba nada.

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En el transcurso de la entrevista, el intérprete también ha compartido las sensaciones que le produce su primer contacto con el público tras el lanzamiento de El Baifo. “No me puedo quejar, lo estoy gozando”, ha declarado Quevedo en el programa, aludiendo al positivo momento profesional que atraviesa y a la repercusión de su tercer disco. Además, el músico ha revelado algunas de las figuras internacionales con las que colabora en su nuevo álbum, como Elvis Crespo, cantante estadounidense de merengue que ha puesto el colofón a la entrevista subiéndose al escenario de La Revuelta para interpretar un tema compartido. También ha participado Nueva Línea.

Durante la conversación, en un terreno mucho más personal, Broncano le ha planteado a Quevedo una serie de preguntas personales de tono distendido. Ante la cuestión sobre su mayor temor de pequeño, el cantante ha confesado: “La montaña rusa. Me ponía chunguísimo”, añadiendo que la adrenalina le desagradaba y que sus miedos incluían “los aviones, las alturas, las montañas rusas... todo lo que tuviera que ver con movimientos rápidos”.

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El cantante canario acude al programa de RTVE para promocionar su nuevo álbum, El Baifo. / Captura de pantalla

“Lo echo de menos”, reconoce el artista en referencia a las Islas Canarias

En relación a sus planes a largo plazo, el canario ha anticipado la posibilidad de reducir paulatinamente el ritmo de sus giras. “No me veo toda la vida girando”, ha manifestado en La Revuelta, señalando que, aunque ahora disfruta de la actividad, prevé sentir necesidad de “estabilidad en un futuro”. “Obviamente quiero seguir sacando música, pero en algún futuro estaré cansado de girar: mucho viaje, trote, cambios de horario… Cansa y parte de mí querrá una estabilidad en un futuro, pero seguiré cantando”, ha expresado el artista. Por su parte, en respuesta a la comparación planteada por Broncano con la trayectoria de los Beatles —quienes dejaron los escenarios para centrarse en el estudio—, Quevedo ha dejado abierta esa opción: “Seguramente llegue algún momento que haga eso”.

Más allá de las giras internacionales y las giras nacionales, el propio Quevedo ha fijado en los 35 años una edad simbólica para iniciar una nueva etapa: “A los 35 quiero estar más tranquilito y seguir haciendo cosas. Yo no voy a dejar de hacer nada, sino empezar a vivir. Mi hogar es las Islas, pero ahora mismo no paro quieto y parte de mí querrá algún día esa estabilidad”, ha explicado en el programa.

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Tráiler de 'Kassandra', uno de los nuevos temas de Quevedo para su segundo álbum, 'Buenas Noches', del que ahora se encuentra realizando un tour mundial.

En la entrevista se ha subrayado la conexión personal y artística del cantante con Las Palmas. Quevedo ha compartido que ha estado en la ciudad “más que nunca” en los últimos meses, disfrutando de la “sencillez de repetir día”, y que su base sigue estando en Canarias, donde reside su familia. En palabras del propio artista, “lo echo de menos”.