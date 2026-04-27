Foment elogia el veto de Puigdemont a las 37,5 horas y aplaudiría un pacto PP-Junts

Barcelona, 27 abr (EFE).- El presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, ha elogiado este lunes el papel que jugó el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para impedir que prosperara la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España y ha asegurado también que, si la composición parlamentaria permitiera un acuerdo entre PP y Junts, lo aplaudiría.

En declaraciones a La 2Cat, Sánchez Llibre ha asegurado que tanto Puigdemont como Junts permitieron "que España no entrara en una crisis económica" como la que sufrió la economía francesa cuando se implantaron por ley las 35 horas semanales en el país.

"Junts ha sido un auténtico muro de contención para evitar que esa propuesta filocomunista -de las 37,5 horas semanales- entrara en la legislación empresarial", ha dicho Sánchez Llibre, que ha recordado que entonces agradeció ese gesto tanto a Junts como a Puigdemont.

"Si en España se hubieran implantado las 37,5 horas semanales, habría entrado en suspensión de pagos, porque las pymes no habrían podido aguantar", ha dicho el dirigente empresarial.

Por otra parte, preguntado por el 30 aniversario del llamado Pacto del Majestic, sellado entre PP y CiU en el año 1996, Sánchez Llibre, que fue uno de los dirigentes de CiU que participaron en esa negociación, ha salido en su defensa, al comentar que permitió un "gran impulso para la economía catalana y española".

A la pregunta de si es partidario de un pacto similar en estos momentos, ha asegurado que el acuerdo entre Puigdemont y Pedro Sánchez para la investidura de 2023 "no ha dado unos buenos resultados económicos", por la influencia que ha acabado teniendo Sumar.

"Si llegara el momento en que los españoles decidieran que la composición parlamentaria en España posibilitara un pacto entre PP y Junts, y otras formaciones como PNV, y ojalá pudiera estar también ERC -ha añadido-, lo aplaudiríamos", ha dicho Sánchez Llibre.

El presidente de Foment ha comentado que el pacto contaría con el visto bueno de esta patronal "siempre y cuando estas medidas (incluidas en el pacto) fueran "en defensa de la libertad de empresa, de la productividad", que tuvieran a la empresa como motor económico del país" y siempre que velaran "por la cohesión social" y los "salarios elevados".

En este contexto, ha comentado que los acuerdos más beneficiosos en lo económico para España se han dado, cuando o bien el PP o bien el PSOE pactaron con la extinta CiU, acompañada también por el PNV.

Por otra parte, en cuanto al consorcio de inversiones, Sánchez Llibre ha explicado que la Generalitat no invitó a la patronal que preside a "participar" en la reciente presentación de este instrumento legal acordado entre ERC y varios ministerios, y que por ello no acudió al acto.

"Nos invitaron a escuchar, pero a participar no, y entonces yo hablé con la consellera de Economia y con el presidente de la Generalitat y les dije que si no nos invitaban a participar, no iríamos", ha añadido.

En cualquier caso, en cuanto a la figura concreta del consorcio de inversiones, ha dicho que "todo lo que sea mejorar que las inversiones en Cataluña se cumplan, va en la buena dirección". EFE