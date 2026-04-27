Elías Bendodo: La prioridad es para el que cotiza, para el que trabaja, para el que aporta

Almería, 27 abr (EFE).- El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que el posicionamiento de su formación ante la inmigración es claro, señalando que la "prioridad" es "para el que cotiza, para el que trabaja, para el que aporta".

Desde un invernadero de Roquetas de Mar (Almería), Bendodo ha marcado la estrategia de su partido en política migratoria rechazando tanto la premisa de "papeles para todos, como dicen algunos", como las "deportaciones masivas". En su lugar, ha defendido una inmigración "regular, ordenada, legal", formada por personas que lleguen para "adaptarse, trabajar y respetar nuestras costumbres y nuestras leyes".

El dirigente popular ha advertido de que los migrantes que lleguen de forma irregular o "exclusivamente a cobrar subvenciones" no serán bienvenidos y "serán expulsados".

Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar a los inmigrantes "como paquetería, dejándolos en paradas de autobuses", afirmando que ahora se alegra de las colas en los ayuntamientos porque los utiliza con fines electorales para "generar caos" y polarización en la sociedad.

En clave nacional, Bendodo ha justificado la supuesta inacción del Ejecutivo central indicando que Sánchez no tiene "la cabeza" en gobernar porque "el sanchismo se ha convertido sin duda en un enorme sumario judicial".

"El presidente tiene a su mujer sentada en el banquillo, a su hermano, al fiscal general condenado, a Santos Cerdán, a Ábalos, a Koldo, el caso hidrocarburos, las mascarillas, el caso Delcy... es decir, no da abasto el hombre, ha sostenido, asegurando que en torno a todas estas operaciones hay "un nombre y dos apellidos: Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

También ha aludido al vídeo filtrado de las primarias del Comité Federal del PSOE de hace diez años, asegurando que hay "películas de Tarantino con menos puñaladas" y cuestionando la fiabilidad de un presidente que, a su juicio, intentó colocar una urna con votos fraudulentos. Un "modo de actuar", ha lamentado, consistente en corromper lo que toca y que ahora ha trasladado a las instituciones y al Gobierno. EFE

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