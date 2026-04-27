Espana agencias

El Senado rechaza condenar la rotura de la fotografía de Picornell en el Parlament balear

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- El Senado ha rechazado este lunes con los votos del PP una iniciativa de Izquierdas por la Independencia, ERC y Bildu para condenar la rotura de una fotografía de la militante comunista asesinada en la Guerra Civil Aurora Picornell por parte del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox).

La Comisión Constitucional del Senado, donde Vox no cuenta con representación, ha debatido esta iniciativa defendida por el senador Joan Queralt (ERC), que pretendía defender la “dignidad” y “memoria” de Picornell y de todos los represaliados y asesinados por el franquismo ante “los ataques de odio de la extrema derecha”, en alusión a Vox.

Esta polémica tiene su origen en el pleno del Parlament balear del 18 de junio de 2024, cuando su presidente rompió una fotografía en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y las hermanas Antònia y Maria Pascual, asesinadas en Mallorca por falangistas en 1937 y conocidas como 'las rojas del Molinar', su barrio.

En aquella sesión, las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa exhibieron esas imágenes en la Mesa de la Cámara. Le Senne les ordenó retirarlas alegando que vulneraban la neutralidad del órgano y, ante su negativa, arrancó y rasgó la foto del ordenador de Garrido y las expulsó del pleno.

Queralt ha lamentado “el odio, la chulería y el matonismo” de Vox y del presidente del Parlament hacia unas mujeres que fueron “violadas, torturadas y fusiladas”, unos hechos ante los que no se puede mostrar “tolerancia institucional”.

“Lo menos que se puede hacer es que a los muertos no se les viole permanentemente”, ha pedido.

Los socialistas han apoyado esta iniciativa política, al igual que el PNV, y la senadora del PSOE Abigail Garrido ha advertido de que este suceso “no es un hecho aislado” en España, por lo que es necesario continuar trabajando por la memoria democrática.

Pero “lo más grave” es que se puedan registrar actos así en instituciones como la Cámara legislativa balear, en un “intento por borrar la memoria” de Picornell y otras compañeras que lucharon por los obreros y los derechos de las mujeres. “Es de justicia recordar sus caras”, ha apostillado.

El senador del PP Miguel Jerez ha reconocido que estos hechos “nunca” tenían que haberse producido, ha subrayado que se trata de un suceso “puntual” y no generalizado en las instituciones públicas y que Le Senne deberá dar cuenta ante la Justicia por su actuación, por cuanto ha sido acusado formalmente de un delito de odio.

Jerez ha apostado por el consenso político y ha querido recordar que la ley de fosas de Baleares fue aprobada por unanimidad, gracias a un acuerdo fruto del “trabajo serio y honrado” de todos los partidos por recuperar la memoria de cualquier persona asesinada durante la Guerra Civil, de ambos bandos. EFE

Últimas Noticias

El dominicano Jassel Pérez se recupera del cuadro de náuseas sufrido ante el Andorra

Infobae

'Veneno', el lince "urbanita" que atrae un aluvión de curiosos a Cabañas de Yepes (Toledo)

Infobae

PP y PSOE piden al Gobierno un homenaje a Adolfo Suárez por los 50 años de su nombramiento

Infobae

Competencia abre expediente muy grave a Iberdrola Generación Nuclear y eleva el total a 56

Infobae

El juez rechaza enviar el 'caso Montoro' a Madrid y arranca esta semana los interrogatorios a los investigados

El juez rechaza enviar el 'caso Montoro' a Madrid y arranca esta semana los interrogatorios a los investigados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

ECONOMÍA

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

La jubilación en España cambia en 2027: aumenta la edad legal para retirarse y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

El sector de la construcción calcula que se necesita invertir 400.000 millones en diez años para desarrollar y mantener las infraestructuras

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”