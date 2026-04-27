El PNV pedirá el miércoles a Sánchez que explique al Congreso cómo piensa aprobar sus retos pendientes sin mayoría

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, aprovechará la sesión de control al Gobierno del miércoles para pedir al presidente Pedro Sánchez que aclare ante el Pleno de la Cámara cómo piensa aprobar todos los retos pendientes de la legislatura estando en minoría. "¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?", reza la pregunta registrada.

El pasado miércoles, el jefe del Ejecutivo aseguró que su disposición para dar un "acelerón" a la legislatura y cumplir con todos los asuntos pendientes antes de convocar elecciones es "total y absoluta".

Así se lo garantizó a Bildu, otro de sus socios, después de que su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le señalara que hay un amplio catálogo de "profundos" avances sociales y plurinacionales que, según dijo, exigen un "impulso" del Gobierno. "Le pedimos ambición social y plurinacional, voluntad y determinación", dijo Aizpurua.

En la misma sesión de control, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dijo a Sánchez que ya no veía ningún "argumento democrático" para mantener el Gobierno de coalición y no convocar ya elecciones generales.

EL PSOE ACUMULA YA VARIAS DERROTAS PARLAMENTARIAS

Ahora será el PNV quien pida cuentas a Sánchez. En concreto, le reclamará que detalle de qué forma sacará adelante los asuntos pendientes en lo que resta de legislatura si no cuenta con los 176 votos necesarios para ello, después de que Junts decidiera hace semanas romper su acuerdo de investidura. Esta ruptura ha provocado que los socialistas vengan acumulando desde entonces varias derrotas parlamentarias.

Pero también el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, animará al presidente del Gobierno en la sesión plenaria a "reflexionar" y convocar ya las elecciones generales, sin esperar a julio de 2027.

La tercera pregunta a Sánchez se la formulará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en esta ocasión instará al jefe del Ejecutivo a que aclare a los españoles "a qué intereses sirve este Gobierno". De nuevo, otra pregunta con enunciado genérico que servirá de base a Feijóo para sacar a la palestra diversos asuntos.

A quien la oposición también dirige esta semana varias preguntas es al nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Así, el PP, a través de su portavoz, Ester Muñoz, le pedirá que se pronuncie sobre qué le diferencia a él de su predecesora, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Pero también le exigirá que dé cuenta de cuál es su prioridad como 'número dos' del Gobierno y si cree que forma parte de un Gobierno "responsable".

JUNTS VUELVA A LA CARGA CONTRA EL GOBIERNO

Su compañero y ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también acumula otros tantos interrogantes. Así, el PP le preguntará si el Gobierno confía en la Justicia, y Junts, si cree que puede legislar "sin tener en cuenta al Parlamento".

De su lado, Vox ha registrado dos cuestiones para Bolaños. Mientras la portavoz del grupo, Pepa Millán, le preguntará "por qué usan la maquinaria del Estado contra los españoles", su compañero Ignacio Gil Lázaro le instará a explicar por qué el Gobierno "desprecia" a millones de españoles.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también será examinado por la oposición el miércoles, cuando el PP prevé preguntarle "hasta cuándo va a confundir poder con impunidad", mientras que Bildu pretende que le diga si va a atender la reclamación de reconocimiento, verdad y justicia sobre los sucesos de Montejurra de 1976.

Los 'populares' también exigirán al nuevo ministro de Hacienda, Arvadi España, que explique cómo va a garantizar el buen funcionamiento de su cartera; a la de Igualdad, Ana Redondo, que manifieste si mantiene que el Gobierno es feminista; y a la de Vivienda, Isabel Rodríguez, le reclamarán un balance de su gestión.

SUMAR PREGUNTARÁ A ALBARES POR LA FLOTILA SUMUD

Por su parte, ERC pedirá a la ministra de Sanidad, Mónica García, que explique cómo piensa garantizar que haya suficientes médicos en el sistema público de salud, y Sumar, socio minoritario del Gobierno, le dirigirá una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: "¿Dará el Ministerio asistencia consular plena a todos los miembros de la flotilla SUMUD de la misma forma que el Gobierno apoya políticamente la solidaridad con Palestina?".

Por último, Vox dirigirá una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad, lo que dará lugar a la votación de la subsiguiente moción en el próximo Pleno, previsto ya para la tercera semana de mayo.