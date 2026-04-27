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El ex consejero delegado de Marqués de Vargas acepta un año de prisión y devolver 450.000 euros

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El ex consejero delegado del Grupo Vinícola Marqués de Vargas S.L. entre los años 2003 y 2014 ha reconocido hoy ante el tribunal de la Audiencia Provincial haberse apropiado de fondos de la sociedad y ha aceptado una sentencia de conformidad que le condena a un año de prisión y 900 euros de multa por un delito continuado de administración desleal en concurso con el delito continuado de apropiación indebida. En concepto de responsabilidad civil deberá devolver los 450.000 euros que defraudó.

La pena de prisión ha quedado suspendida a condición de que no cometa delito en los próximos cuatro años y a que satisfaga la devolución del dinero que se apropió. El ex directivo ha devuelto hasta el momento 50.000 euros de los 450.000 euros defraudados a Marqués de Vargas.

El ex directivo del conocido grupo vinícola aprovechó su posición de gestión y control económico para obtener un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de la sociedad. Entre los años 2010 y 2014, realizó retiradas de dinero en efectivo sin justificar, contabilizadas como gastos de empresa, y utilizó tarjetas corporativas para sufragar viajes, estancias y otros gastos personales ajenos a la actividad empresarial.

Asimismo, percibió cantidades relevantes a través de una sociedad de asesoría vinculada, sin que conste justificación de los servicios prestados. En la sentencia de conformidad se han aplicado las atenuantes de reparación del daño, al haber devuelto parte del dinero y la atenuante de dilaciones indebidas, por haber transcurrido diez años desde que se abrieron diligencias previas por estos hechos.

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