El apagón concienció de la necesidad de tener efectivo, pero su uso sigue retrocediendo

Madrid, 27 abr (EFE).- El apagón del 28 de abril de 2025, que provocó que durante horas no se pudiera pagar con tarjetas o con el móvil, ha hecho que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de tener efectivo, aunque el uso del dinero en metálico sigue retrocediendo por el empuje de los pagos electrónicos.

Hace un año, ante la imposibilidad de sacar dinero de los cajeros o pagar con tarjetas en los comercios por la falta de suministro, fueron muchos los que miraron su monedero, si es que aún lo conservaban, buscando efectivo para pagar un café, productos básicos o comprar velas y pilas.

Millones de personas no pudieron realizar pagos digitales por el colapso de las redes eléctricas y de telecomunicaciones y ese día, según indicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, las compras a través de esos sistemas se redujeron un 55 %, lo que traducido a euros supuso unos 400 millones.

La retirada de efectivo se desplomó en las zonas afectadas por el apagón, pero subió en las que seguían teniendo luz por precaución.

Un 39 % de españoles mantenía reservas de efectivo en casa el día del apagón que les permitieron afrontar pagos.

Y es que el efectivo sigue siendo en España el medio de pago principal en los establecimientos físicos, aunque su uso retrocede año a año ante el avance de los dispositivos móviles, según el 'Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2025' del Banco de España.

Para un 57 % de los consumidores el efectivo es el medio de pago principal en sus compras en comercios y un 55 % lo utilizaba a diario en 2025, aunque menos que en 2024, en que lo hacían el 59 % y el 57 %, respectivamente.

La tarjeta bancaria se sitúa en segundo lugar, pero su uso también retrocedió en 2025, pasando de ser utilizadas por el 30 % de la población al 27 %.

Por el contrario, el pago con dispositivos móviles creció del 11 % en 2024 al 15 % el año pasado.

Aunque no crezca el uso del efectivo, el apagón ha creado más conciencia sobre su necesidad, a tenor de lo reflejado en varios estudios.

En una encuesta de la empresa de investigación GAD3 hecha para la plataforma para la defensa del efectivo Denaria, un 35 % de entrevistados afirmaba que desde el apagón tiene una mayor cantidad de dinero en efectivo en su domicilio, porcentaje que se elevaba al 50 % en los jóvenes de 18 a 29 años.

En este primer barómetro que GAD3 hacía tras el apagón, un 74 % de la población consideraba importante el uso del efectivo en su día a día, el porcentaje más alto desde que se tienen datos.

Otro estudio realizado por Shopperview, plataforma de estudios de la patronal de gran consumo AECOC, señala que un 63 % de ciudadanos afirma que el histórico apagón les había hecho darse cuenta de la necesidad de llevar siempre dinero en efectivo, aunque solo un 33 % de los entrevistados declaraba que llevaba ahora más dinero en metálico.

Algunas instituciones también han recomendado tener una pequeña cantidad de efectivo, como el Banco Central Europeo (BCE), que aconseja tener unos 100 euros para afrontar situaciones de emergencia, como ciberataques, apagones e interrupción de los sistemas digitales de pago, y que servirían para cubrir necesidades básicas durante unas 72 horas.

Esa resiliencia del efectivo ante ese tipo de incidentes ha llevado a la plataforma Denaria a pedir que el dinero en metálico sea reconocido como infraestructura crítica y que se incluya en el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, actualmente en tramitación parlamentaria. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8022978425, 8023297602)