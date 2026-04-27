CSIF urge un Pacto de Estado educativo ante 16 años con los mismos problemas sin resolver

Madrid, 27 abr (EFE).- El sindicato CSIF ha reclamado hoy un Pacto de Estado al considerar que el sistema educativo ha crecido en volumen, pero no en calidad, porque en la inversión ha pesado más la expansión que su eficacia: el gasto real por alumno es prácticamente el mismo que hace 16 años y la interinidad se mantiene en el 30 %.

Según el 'Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF' presentado este lunes y elaborado con datos del Ministerio de Educación, la OCDE, Eurostat y el INE, el modelo educativo público sigue arrastrando los mismos problemas estructurales que en 2009, un 12,8 % de abandono escolar, un rendimiento en lectura que es un 25 % más bajo que en los países de la OCDE, un 30 % de interinidad y una inversión educativa del 4,3 % del PIB.

El presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha urgido un "marco común" en todas las comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales en inversión por alumno y docente y ha apostado por una moratoria legislativa para que haya una normativa común mínima durante 10 años.

Una ley que suponga un "suelo mínimo" para todas las comunidades y que el Estado garantice transferencias de nivelación en cuanto a las inversiones.

CSIF recuerda que se han contratado más docentes, pero sobre todo interinos (1 de cada 3 docentes públicos carece de plaza fija) y el gasto educativo ha crecido nominalmente, pero el IPC acumulado en 16 años (con un crecimiento del 36,6 %) ha neutralizado casi todo el incremento.

El gasto real por alumno ha pasado de 5.416 euros nominales en 2009 a 7.421 euros en 2024, aunque la variación real es de apenas un aumento del 0,3 % ya que el poder de compra del gasto por alumno prácticamente no ha mejorado.

"El gasto por alumno solo crece 17 euros y las aulas reciben casi 400.000 estudiantes más", señala el informe mientras Gutiérrez recalca que la educación "es el debate político más manipulado" y "hoy presentamos unos datos que no quieren ver".

"El sistema ha crecido en población pero no en recursos y los docentes son los más castigados, la inversión por docente se ha reducido un 11 %", ha señalado tras recordar que con la inflación la pérdida real ha sido de un 20 %.

La interinidad ha oscilado entre el 29,81 % (enero 2020) y el máximo del 36,38 % (enero 2023) pero que en 2025 se ha situado en el 30,02 %, triplicando el límite europeo del 8 %.

Un tercio del profesorado cambia de centro cada curso.

A todo ello, CSIF suma las altas tasas de repetición, ya que España quintuplica la media europea, y el abandono escolar, que supera en casi cuatro puntos el objetivo del 9 % marcado por la UE.

También lamentan la privatización "silenciosa por falta de inversión" en Formación Profesional, ya que mientras el número de alumnado se ha multiplicado por dos en los últimos quince años, no ha habido un aumento relativo de la red pública, cuya cuota en Grado Superior se sitúa en el 62,95 %.

Desde 1978, España ha aprobado nueve leyes educativas y CSIF señala que en ninguna se han evaluado los resultados.

Por ello reclama un Pacto de Estado: "No pedimos posicionamientos políticos sino que los datos gobiernen las decisiones", ha incidido el dirigente de educación del sindicato.

En los próximos días iniciará una ronda de contactos con el Ministerio de Educación y con los partidos políticos para poner sobre la mesa una hoja de ruta que incluya un aumento progresivo de hasta el 7 % de PIB en educación pública, un gasto mínimo por alumno de 7.421 euros y una reducción de la interinidad al 8 % mediante convocatorias anuales con calendario vinculante para todas las administraciones.

Según la propuesta de CSIF, este año se debería aprobar el Estatuto Docente y el inicio de convocatorias de oposición, en 2027–2028 la inversión debería llegar al 5,5 % del PIB y programar un plan de rehabilitación de centros, en 2029–2030, la inversión sería del 6,2 % y la interinidad menor del 15 % y en 2031–2032 se debgería alcanzar una inversión del 7 % y una interinidad del 8 %. EFE