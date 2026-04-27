Espana agencias

Competencia abre expediente muy grave a Iberdrola Generación Nuclear y eleva el total a 56

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente "muy grave" a Iberdrola Generación Nuclear dentro de su investigación por el apagón eléctrico del 28 de abril el pasado año.

Iberdrola, que tiene participación en seis de las siete centrales nucleares que operan en España, es, además, la titular del cien por cien de la nuclear de Cofrentes (Valencia), la única de la que es dueña en su totalidad.

Esta posible infracción "muy grave" se tramita en base al artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico español, por lo que estudia el papel de la compañía en "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante aquella jornada.

Este nuevo expediente, incoado con fecha de 23 de abril, eleva a 56 el número total de procedimientos que estudia el regulador, que abre así su segundo expediente "muy grave" a las empresas eléctricas y su tercero de las mismas características, pues también incoó un expediente de este tipo a Red Eléctrica.

La comunicación de este nuevo expediente se produce después de que el pasado viernes se publicara la apertura de 35 expedientes, que complementaban los 20 publicados hace ahora diez días.

La CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial. EFE

Últimas Noticias

El dominicano Jassel Pérez se recupera del cuadro de náuseas sufrido ante el Andorra

Infobae

'Veneno', el lince "urbanita" que atrae un aluvión de curiosos a Cabañas de Yepes (Toledo)

Infobae

PP y PSOE piden al Gobierno un homenaje a Adolfo Suárez por los 50 años de su nombramiento

Infobae

El juez rechaza enviar el 'caso Montoro' a Madrid y arranca esta semana los interrogatorios a los investigados

El juez rechaza enviar el 'caso Montoro' a Madrid y arranca esta semana los interrogatorios a los investigados

Aplazado hasta septiembre el juicio al aficionado del Sevilla que llamó "mono" a Vinícius

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

ECONOMÍA

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

La jubilación en España cambia en 2027: aumenta la edad legal para retirarse y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

El sector de la construcción calcula que se necesita invertir 400.000 millones en diez años para desarrollar y mantener las infraestructuras

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”