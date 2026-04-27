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Cinco detenidos por robar productos farmacéuticos en La Sagra (Toledo) y Madrid

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Toledo, 27 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Seseña (Toledo) como presuntos autores de diversos robos de productos farmacéuticos en la zona de La Sagra, en la provincia de Toledo, y en la Comunidad de Madrid.

Las investigaciones se iniciaron tras el aumento de delitos contra el patrimonio y hurtos al descuido cometidos entre los meses de febrero y marzo en farmacias y supermercados de Seseña y Esquivias, en la provincia de Toledo, y Torres de Alameda, en la Comunidad de Madrid, tal y como ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Tras el análisis de los datos, los investigadores dieron comienzo a la operación 'Higia 36' y comprobaron que los hurtos se cometían siguiendo el mismo modus operandi.

Los presuntos autores actuaban de manera organizada, con un reparto de roles "perfectamente definido", ya que mientras unos distraían la atención de los empleados, otros aprovechaban para hurtar de las estanterías los productos de mayor valor.

Con todos los datos de la investigaciones, el 16 de abril la Guardia Civil arrestó a cinco personas afincadas en Seseña, a las que se les atribuye un delito de pertenencia a organización criminal y 10 delitos de hurto al descuido.

Todos los detenidos contaban con antecedentes previos por hechos similares.

Gracias a la rápida investigación realizada por los agentes, los bienes sustraídos solo alcanzaron el valor de 2.000 euros.

La Guardia Civil ha recordado que desde finales de marzo, la Comandancia de Toledo ha puesto en marcha el plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante las incidencias y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos. EFE

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