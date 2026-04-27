14 países convertirán WOMAD Cáceres en una "ONU cultural", con Seun Kuti cabeza de cartel

Cáceres, 27 abr (EFE).- El XXXIII festival WOMAD Cáceres, que se celebrará del 7 al 10 de mayo, reunirá a 21 grupos procedentes de 14 países como Brasil, Palestina, EEUU y Nigeria, lo que convertirá a la capital cacereña en una auténtica “ONU cultural” y con el hijo de Fela Kuti como cabeza de cartel: el nigeriano Seun Kuti.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, ha adelantado este lunes el cartel en un acto celebrado en el Gran Teatro de Cáceres, donde ha hecho referencia a esa “ONU cultural”.

Incluye nombres como el brasileño Zé Ibarra, el ‘shamstep’ de la banda (a medio camino entre Palestina y Jordania) 47Soul, y la cumbia y la chicha de los peruanos Bareto.

También se subirá al escenario de WOMAD Cáceres la neoyorquina Sorvina con su puente musical entre el jazz rap, el neo-soul, el gospel y el hip hop.

El nigeriano Seun Kuti dará rienda suelta al afrobeat que creó su padre con la banda Egypt 80, que cerrarán los conciertos del festival de 2026; y los africanos BIM fusionarán rock, rap y raíces vudú, tras pasar por escenarios míticos como el Carnegie Hall.

Desde el corazón de Londres llegará el grupo Steam Down, con su redefinición del jazz contemporáneo y su fusión de afrobeat, grime y sonidos electrónicos.

Además, la Balkan Paradise Orchestra reinterpretará desde Barcelona la música balcánica con una puesta en escena vibrante y arrolladora.

La fusión Reinó Unido y Ghana se dará con el dúo Raz & Afla y su propuesta que navega entre raíces africanas y electrónica contemporánea.

Desde Galicia, Caamaño & Ameixeiras revisitarán la música tradicional, a través de la voz, el violín y la percusión para construir un universo sonoro de raíz y vanguardia, reinterpretado el folclore gallego.

Los turcos Islandman imprimirán su sello con un sonido propio: el Neo-Turkish-Psychedelia, fusionando lo acústico y lo electrónico.

Y a caballo entre Oriente y Occidente, Shanghai Restoration Project (España-EEUU-Sudáfrica) reimaginarán el sonido de la Shanghai de los años 30.

El cuarteto de música africana Djarabi (afincado en Badajoz) vestirá el escenario de WOMAD Cáceres de multiculturalismo con integrantes procedentes de Senegal, Bélgica y España, para maridar sonidos cubanos y blues africano.

Y la cumbia el punk tomarán protagonismo con la formación extremeña A Garulla, formada en 2023 y que serán los primeros en levantar el telón de esta edición, el 7 de mayo.

De Camerún llegará el creador del ritmo ekang Dominique Atsama y su guitarra que mezcla la música de su país con ritmos más occidentales.

Otra propuesta nacional es LK Funk, un sexteto cacereño que dibuja un mapa sonoro a través del funk y el rap.

Como es habitual, el festival pone el acento en la presencia de artistas extremeños en el cartel, destacando nombres como Willy Wylazo, Carolina La Chispa, Canchalera y Jorge Navarro.

El festival combinará conciertos con actividades paralelas como el mercado global de artesanía, talleres y danza (percusión corporal, Bollywood dance), pasacalles, cine y espacios dedicados a la literatura.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha tenido palabras de recuerdo para Dania Dévora, directora histórica del festival durante más de dos décadas, cuyo reciente fallecimiento ha supuesto “una gran pérdida para la cultura”.

“Si las músicas del mundo vienen a Cáceres, Cáceres también tiene que mostrarse al mundo”, ha afirmado además, vinculando esta estrategia con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La agencia de espectáculos en Madrid Sonde3 Producciones volverá a coordinar por tercera vez consecutiva el festival de las músicas del mundo.

Su director, Chema Fernández, ha defendido el carácter transformador del festival, al que describe como un “éxodo cultural y social” que convierte a la ciudad en un espacio global de convivencia.

A su juicio, durante cuatro días confluyen música, arte y gastronomía de todo el mundo; con una participación que llegó a los 160.000 asistentes en la última edición. EFE

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