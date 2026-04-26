Un detenido por agresión sexual y atentado contra la autoridad en la Feria de Abril

Sevilla, 26 abr (EFE).- Un hombre ha sido detenido en Sevilla acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la Feria de Abril, según ha informado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el último balance de incidencias de esta celebración que concluye este domingo.

El arresto se produjo en torno a las 3:40 horas de la pasada madrugada en la calle Gitanillo de Triana y, además de la presunta agresión sexual, a esta persona se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad después de que cuatro agentes resultaran lesionados.

Se trata del segundo detenido por presunta agresión sexual durante la Feria de Abril, tras la investigada por la Policía Nacional después de que una mujer fuera agredida presuntamente en los baños de una caseta en la madrugada del miércoles.

La última detención de esta pasada madrugada es una de la diez diligencias instruidas en las últimas horas, que se han saldado con tres arrestados más, dos por atentado a agentes de la autoridad y uno por robo, así como cinco por tráfico.

De entre esas detenciones destaca también la que se ha produjo a las 7:50 horas por atentado a agentes de la autoridad en la Avenida Flota de Indias.

En este caso el arrestado irrumpió en la avenida provocando graves riesgos para su integridad y la seguridad del tráfico. Cuando los agentes trataron de apartarlo, acometió contra ellos de forma violenta.

Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno. EFE

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