Sinner: "El virus no sé si es algo solo de aquí o más general"

Madrid, 26 abr (EFE).- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, asumió con cierta normalidad los eventuales contagios que han sufrido algunos tenistas que se han dado de baja o se han retirado del Masters 1000 de Madrid estos días: "es algo que puede suceder".

El transalpino, que accedió a los octavos de final de la Caja Mágica tras vencer con facilidad al danés Elmer Moller, indicó que suele pasar poco tiempo en el recinto del torneo pero que cuando alguno cae enfermo, es un riesgo para los demás.

"He oído hablar de muchas bajas. No paso mucho tiempo aquí. Llego un poco antes los días de partido, pero muy tarde los días de entrenamiento. Entreno y luego me voy. Pero así es como hago cada torneo", dijo Sinner.

Algunos jugadores como Marin Cilic, Iga Swiatek o Coco Gauff se han visto afectados por la presencia de un virus. "No sé si es algo que solo ocurre aquí o en general, pero puede pasar. Cuando alguien se enferma siempre estamos bastante cerca unos de otros en los comedores y en el gimnasio, así que puede suceder", añadió. EFE