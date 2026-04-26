Bucsa: "Si a Rafa Jódar le va bien con su padre, para qué cambiar"

Madrid, 26 abr (EFE).- Cristina Bucsa disfruta de uno de sus mejores años en el circuito y aunque fue eliminada en primera ronda del cuadro masculino del WTA 1000 de Madrid, avanza en el torneo de dobles junto a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez.

La cántabra lleva tiempo acompañada por su padre Ion Bucsa en el tour y el resultado es positivo. Una situación similar vive el joven Rafa Jódar que ha iniciado su recorrido profesional con su padre, también de nombre Rafael, al que se le ve en cada partido en el box del equipo.

"A cada persona le funciona una cosa y si a Rafa Jodar le funciona estar con su padre pues fenomenal. Además, las cosas le van superbien como se ve así pues, encantado de la vida. A veces es mejor no involucrar a nadie. Si las cosas van en el camino correcto, por qué cambiar", destacó la tenista española que reconoció haber tenido otros entrenadores que no funcionaron como pretendía.

"Yo he tenido otros entrenadores pero no nos hemos compenetrado tan bien como pensábamos y cada uno ha seguido su camino", subrayó Cristina Bucsa. "Siempre he confiado en el trabajo de mi padre conmigo y los resultados están dando sus frutos", subrayó.

La actual número 32 del ranking mundial y ganadora este 2026 del WTA 500 de Mérida ha estado lesionada en la cadera y después sufrió una rotura parcial de un ligamento en el hombro que le apartaron del equipo de la Copa Billie JEan King.

"Después de una lesión si que cuesta un poquitín recuperar ese ritmo de partido; pero bueno, en el individual me he sentido bastante bien y en los dobles también le voy cogiendo ese ritmo que hace falta que sobre todo hoy no lo he tenido", analizó Bucsa que tuvo una sobrecarga en su partido individual y que ha tenido que jugar vendada.

"No es lesión, es más sobrecarga. Un entrenamiento y un partido son cosas diferentes, así que en el individual me he esforzado más porque tener a toda la gente, jugar el primer partido de aquí como cabeza de serie, como número uno de España, pues crea esa pequeña presión, pero bueno", destacó la jugadora cántabra que se ha fijado como próximo objetivo superar en el ránking.

"Cada vez me fijo objetivos alcanzables como antes tenía top 60, top 50 y ahora top 25, vamos a poner", concluyó. EFE