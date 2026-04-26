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El 'campanu' se resiste a salir en el séptimo día de la temporada de pesca de salmón

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Oviedo, 26 abr (EFE).- La captura del preciado 'campanu' en los ríos asturianos se resiste y, tras siete días hábiles desde el inicio de la temporada de pesca del salmón, ningún pescador ha conseguido echar a tierra aún el codiciado primer ejemplar de este año, que será el más tardío de la historia.

Desde que se abriera la veda el 18 de abril, los pescadores que se ha acercado a las riberas se han ido a casa con las cestas vacías en un decepcionante inicio de campaña en la que muchos coinciden en atribuir este hecho a la falta de salmones en los caudales.

A pesar de que, normalmente, suele picar el anzuelo el mismo día en el que se inicia su temporada de pesca (que fija los lunes y jueves como inhábiles), no es la primera vez que hay que esperar.

El pasado año también se demoró porque el 'campanu' de 2025 fue el más tardío hasta entonces de la historia al pasar cuatro días hábiles de pesca antes de que Javier Bueno sacase en una zona de Puente Quinzanas, en el río Narcea, una pieza de casi siete kilos y 83 centímetros.

Ante la falta de 'campanu' tampoco se ha celebrado su esperada subasta, una puja que todos los años se disputan las localidades de Cornellana (río Narcea) y Cangas de Onís (río Sella) y que en las últimas ediciones se ha cerrado por encima de los 10.000 euros, y en alguna ocasión, se ha acercado a los 20.000 euros.

El ejemplar del año pasado fue subastado por 10.100 euros en una puja en la que se impuso la sidrería 'La Finca', de Oviedo, que no superó el récord histórico alcanzado en 2024, cuando 'El Rincón Asturiano' de Madrid pagó 19.300 euros por un salmón de 8,2 kilos.

La menor presencia de salmones también ha propiciado que este año se hayan incrementado las restricciones para su pesca y que desde el Gobierno del Principado solo se haya autorizado la captura de un máximo de 154 salmones, un 75 por ciento menos que en la anterior campaña.

Frente a los 620 que se fijó como límite en la campaña del pasado año, el Ejecutivo autonómico ha acordado esta reducción, y limitar el cupo anual de pesca con muerte a un solo salmón por pescador, reducir el horario de pesca y los tramos de río.

Más de 5.200 aficionados cuentan con una licencia para la pesca del salmón en Asturias esta temporada, un 8 por ciento menos que en la anterior campaña. EFE

(Foto)(Vídeo)

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