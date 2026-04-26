40-33. El Torrelavega sigue soñando con Europa

Torrelavega (Cantabria), 26 abr (EFE).- El Bathco BM Torrelavega se impuso este domingo al ABANCA Ademar León, por 40-33, gracias a una gran segunda parte que le hace seguir soñando con los puestos europeos.

Ambos equipos salieron a la cancha sabedores de que gran parte de sus opciones de seguir en la pugna por una plaza europea pasaba por vencer este domingo, por lo que en los primeros minutos ninguno de los dos quiso que su rival se despegara en el electrónico (4-4).

Pasado el ecuador de la primera mitad, el local Jakub Prokop y el visitante Patryk Wasiak se encargaron de que la igualada se mantuviera en el marcador (9-9) gracias a una anotación de cuatro y cinco goles, respectivamente.

La capacidad anotadora no bajaba por parte de ninguno de los dos equipos y, pese a que el Bathco BM Torrelavega consiguió ponerse por un momento dos tantos arriba, el equipo de Luis Puertas reaccionó de inmediato.

El ABANCA Ademar León, a falta de dos minutos para que sonara la bocina del final del primer tiempo, se situó dos por delante gracias a los goles de Miñambres y Lindvquist, pero un tanto local hizo que ambos equipos se fueran al descanso con un 16-17.

Tras el descanso, la charla de Jacobo Cuétara en el vestuario pareció hacer efecto en los suyos porque tuvieron un arranque de segunda mitad inconmensurable y llegaron a ponerse tres goles por encima (21-18), algo que no gustó nada al técnico visitante, que decidió solicitar un tiempo muerto para reajustar a los suyos.

Tras ese parón, Luis Puertas decidió atacar con siete jugadores, alineando a dos pivotes, pero lo supo contrarrestar bien la defensa del equipo naranja, que consiguió estar a la altura y en tres robos se puso seis arriba (24-18).

El partido se estabilizó tras el vendaval del conjunto cántabro (30-25).

Los locales supieron manejar bien su ventaja, pese que el equipo leonés no se dio por vencido, y lograron dos puntos de oro que les permiten seguir soñando con los puestos europeos.

- Ficha técnica:

40 - Bathco BM Torrelavega (16+24): Carlos Calle (p.), Tercariol (1)(p.); Moyano (6), Marcio Silva (3), Rubiño (2), Junior Scott (-), Javi Muñoz (3+3p), Juanjo Fernández (-), Prokop (8), Lombilla (-), Isidoro Martínez (5), Jokin Aja (1), Cangiani (2), Jurkovic (4), Ángel Fernández (1) y Lucas Osorio (1).

33 - ABANCA Ademar León (17+16): Álvaro Pérez (p.), Marcos García (p.); Lindqvist (2), Miñambres (5), Wasiak (8), Darío Sanz (1), Adrián Fernández (3), Rodrigo Pérez (-), Sergio Sánchez (2), Zapico (1), Gonzalo Pérez (3+3p), Álex Lodos (-), Samuel Saiz (-), Alberto Martín (1), Eduardo Fernández (-) y Rodrigo Benites (4).

Marcador cada cinco minutos: 4-3, 6-5, 8-8, 10-10, 13-12, 16-17 (descanso); 19-18, 24-19, 27-22, 30-25, 34-29, 40-33 (final).

Árbitros: Javier Álvarez y Yon Bustamante. Excluyeron dos minutos a los locales Marcio Silva, en dos ocasiones, y Moyano, y a los visitantes Alberto Martín y Álex Lodos. Además, mostraron cartulina roja a Alberto Martín, del ABANCA Ademar León.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Vicente Trueba ante unos 1.400 espectadores. EFE

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