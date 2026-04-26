Cuatro fallecidos en las carreteras este fin de semana, uno de ellos motorista

Madrid, 26 abr (EFE).- Cuatro personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas este fin de semana, de los que uno era motorista, según informan a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

De los cuatro accidentes registrados, dos fueron el viernes, en los que murieron dos personas; y otros dos se han producido este domingo, con dos fallecidos.

El sábado no se ha registrado ningún accidente mortal.

Los siniestros del viernes tuvieron lugar en Las Palmas y Orense, y los de este domingo han ocurrido en Valencia y Albacete.

En relación a este último accidente acaecido en la provincia de Albacete, ha trascendido que un motorista de 56 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la carretera CM-3203 a la altura del término municipal de Alcadozo.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se ha producido a las 16:54 horas de este domingo y que el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la citada vía.

Hasta este lugar se han desplazado un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y una UVI, pero solo han podido certificar el fallecimiento del motorista. EFE