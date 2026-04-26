Dos fallecidos tras caer un vehículo al río Clariano en Ontinyent (Valencia)

València, 26 abr (EFE).- Dos personas han fallecido este domingo tras caer por un puente al río Clariano de Ontinyent (Valencia) un vehículo en el que viajaban tres personas, según ha informado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 17:25 horas, cuando los servicios de emergencias han sido movilizados por la caída de un vehículo por el puente del Camí del Carril al río Clariano, han informado fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

Hasta el lugar, en la CV-668, se han desplazado tres dotaciones de los bomberos de Xàtiva y Ontinyent, el sargento de Alzira, rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio con un médico a bordo.

También han acudido dotaciones del Consorcio de Alicante, debido al protocolo de actuación en zonas limítrofes entre provincias.

Los bomberos han extraído del vehículo accidentado a las tres personas que había en su interior, de las que finalmente dos han resultado fallecidas: una mujer de 41 años y un hombre de 45 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. EFE