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Ramazani despierta su instinto goleador en 2026

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Valencia, 26 abr (EFE).- El tanto conseguido por el delantero del Valencia Largie Ramazani, en la victoria de su equipo ante el Girona (2-1) en Mestalla en Liga, supone para el jugador su sexto gol liguero con la camiseta valencianista y todos ellos los ha conseguido en los últimos tres meses.

El atacante belga, que llegó cedido al Valencia esta temporada procedente del Leeds United, abrió el marcador en el minuto 50 al culminar un contragolpe local, más tarde Sadiq haría el 2-0 y Joel Roca firmaría el definitivo 2-1.

Ramazani se estrenó como goleador el 24 enero cuando transformó una pena máxima en el tiempo de prolongación ante el Espanyol en Mestalla, que le dio el triunfo a su equipo por 3-2.

Desde entonces ha visto puerta en cinco ocasiones más, anotando 6 tantos en los últimos doce compromisos ligueros, tres de ellos de penalti.

Entre los goles conseguidos frente al Espanyol y el Girona, ha visto portería en las victorias contra el Levante (0-2), Osasuna (1-0) y Sevilla (0-2) y la derrota frente al Villarreal (2-1) en La Cerámica.

Un olfato anotador que no había exhibido hasta el momento y es que en su anterior etapa en España, defendiendo la camiseta del Almería, en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024 apenas había marcado 3 tantos en 40 partidos. EFE

epb sm/og

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