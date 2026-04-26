Presidente Aemet:La Agencia reforzará su capacidad predictiva en la nueva etapa de gestión

Madrid, 26 abr (EFE).- El nuevo presidente de Aemet, además de secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán pide "confianza total y absoluta" en los meteorólogos ante la nueva etapa de gestión del organismo, y adelanta en una entrevista con EFE, que la Agencia gozará de "más conocimiento científico y mejores recursos" en su "capacidad predictiva" ante fenómenos extremos, como el último tren de borrascas en España.

El nuevo organigrama de la Agencia de Meteorología (Aemet) separa funciones de gobierno y ejecutivas, con una reestructuración de la cúpula que incorpora una presidencia ejercida por el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que deja las funciones ejecutivas en una Dirección que será liderada por Alicia López Rejas.

Hugo Morán asumió la presidencia de la Aemet este mes tras la dimisión de María José Rallo. Sobre la dana de Valencia, ha asegurado que la Agencia fue "probablemente el único organismo capaz de anticipar la necesidad de una respuesta adecuada a un fenómeno cuya intensidad ya se podía calibrar: no falló la Aemet, fallaron los recursos que deberían haber gestionado la emergencia".

Pregunta: ¿Qué implican los cambios para el funcionamiento de la Aemet?

Respuesta: No hay una diferencia de fondo, es una diferencia de forma. La Agencia Estatal de Meteorología siempre ha estado integrada en la estructura de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El secretario de Estado de Medio Ambiente es en este caso el órgano político que gestionaba el ámbito técnico de la Aemet.

Había que adaptar los estatutos de la Agencia a la modificación de la ley del 2015. A diferencia de lo que ocurría antes cuando la presidencia y dirección técnica de la Aemet recaían en una misma persona, ahora esto se ha separado de manera que la presidencia de la Aemet pasa a ser órgano más político. La Dirección General es más técnica.

P.- ¿Dinamizará la toma de decisiones?

R.- La persona importante en la gestión del día a día de Aemet es, en este caso, Alicia López, la directora general, que es quien pone en marcha todos los procedimientos de generación de información y estudios, y a su vez la transmisión de esa información hacia la sociedad.

Queda, por tanto, liberada de la parte institucional, con lo cual va a poder volcar toda su capacidad de gestión en la parte técnica por lo que operativamente, la Agencia sale reforzada de este proceso.

P.- ¿Las recientes manifestaciones de empleados de Aemet han sido el detonante de los cambios en la cúpula del organismo?

R.- Es verdad que coincide en el tiempo con un proceso de diálogo abierto con el conjunto de la estructura profesional de la Agencia Estatal, pero son procesos absolutamente desvinculados el uno del otro.

P.-¿Tiene previsto reforzar la plantilla del organismo desde su nuevo cargo al frente del organismo?

R.- En ese sentido, no hay un antes y un después. Una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno fue la declaración de la emergencia climática y, a partir de ahí, lanzó un conjunto de políticas de mejora de la gestión en aquellos ámbitos del Gobierno más vinculados a la crisis climática, y uno de ellos es la Agencia Estatal de Meteorología.

El plan de Recursos Humanos de Aemet empezó a trabajarse ya en 2019 y ha ido teniendo sucesivos procesos de implementación. Además en los últimos tres años se han convocado 500 plazas para la Aemet y ahora se van a convocar otras, algo más de 400 plazas más.

Es decir, todo el proceso de refuerzo de recursos humanos de Aemet se empezó a poner en marcha a partir del momento de la declaración de la emergencia climática y lo que se hace ahora es abordar una etapa más de este proceso.

P.- En relación con la dana de Valencia, ¿qué les dirá a las familias afectadas en calidad de presidente de Aemet?

R.- Acaba de comparecer Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. También ha tenido que comparecer en el juzgado y ha descrito con meridiana claridad cuál fue el papel de Aemet en aquellas fechas fatídicas.

La Aemet va a seguir en la dinámica de dar respuestas adecuadas a fenómenos extremos tal y como lo ha hecho con la gestión de los incendios o la gestión del último tren de tormentas entre febrero y marzo; Su papel sigue siendo el mismo y cada vez tiene más capacidad y mejores condiciones para responder en términos de anticipación.

A la ciudadanía lo que tengo que pedirle es confianza total y absoluta en Aemet y exigencia al conjunto de las administraciones para que se tengan en cuenta los datos científicos y advertencias de la comunidad científica a la hora de tomar decisiones. EFE

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