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El hijo de Bárcenas, Saénz de Santamaría y Arenas marcarán la cuarta semana del juicio a la 'Operación Kitchen'

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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' arrancará su cuarta semana con las declaraciones de Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP; la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y el senador del PP Javier Arenas, que estuvo en la cúpula del partido.

Está previsto que la sede de la Audiencia Nacional de la madrileña calle Génova acoja el lunes la declaración de Guillermo, que junto a sus padres --Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias-- ejercen de acusación particular en el juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero de los 'populares'.

También declarará el mismo día como testigo Sáenz de Santamaría, quien era 'número dos' del Gobierno cuando supuestamente tuvo lugar el espionaje a Bárcenas, así como Arenas.

El senador fue mencionado por Bárcenas, que en su declaración dijo que hizo "un encargo puntual y remunerado" a un preso, que conoció durante su estancia en la cárcel madrileña de Soto del Real, para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como una grabación con Arenas y otra de Rajoy.

Asimismo, Bárcenas señaló ante el tribunal que habló con Arenas sobre "la contabilidad extracontable" del partido y que el contenido de una de las grabaciones que quería eliminar era una conversación con el ex dirigente popular en un restaurante de Sevilla.

Por su parte, el miércoles se espera la declaración de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó la Gürtel, que en principio estaba citado para el lunes previo, pero fue pospuesta su testifical por la extensión de las declaraciones de Bárcenas y su esposa.

Además, entre el martes y el jueves se espera que testifiquen más de una decena de agentes policiales ante el tribunal de un juicio que está previsto que se extienda hasta el próximo 30 de junio y que los acusados declaren en último lugar, tras testificales y periciales.

En el juicio están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

Asimismo, está acusado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, que fue chófer de Bárcenas y para el que reclama una pena de 12 años y cinco meses.

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