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El español Quiles vence en Jerez y consolida su liderato del Mundial de Moto3

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Fernando Castán

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El español Máximo Quiles (Aspar Team) sumó su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de España de Moto3, en el circuito de Jerez, y consolida su primera posición en el Mundial de Moto3 en una carrera marcada por la increíble llegada en la pelea por el podio entre los españoles Adrián Fernández (Leopard Racing), David Muñoz (Liqui Moly)y el argentino Marco Morelli (Aspar Team)

Quiles, que el sábado hizo la pole, confirmó su favoritismo sentenciando en los últimos giros de la carrera deshaciendo el trío que había formado durante la mayor parte de la prueba con Fernández y Muñoz, que reaparecía en Jerez después de siete operaciones como consecuencia de un accidente en octubre en Indonesia en el que se rompió el fémur de su pierna izquierda.

De salida, ya se formó un grupo con Quiles, Álvaro Carpe (Red Bull KTM)), Joel Esteban (Levelup), Fernández y el argentino Perrone (Red Bull KTM), remontando.

A pesar de que Muñoz marcaba la vuelta rápida, era el líder el Mundial de Moto3 el que comandaba las primeras vueltas tras la batalla inicial. Y lo hacía de tal forma que los dos lograron medio segundo sobre Fernández, Carpe y Perrone.

Adrían no dejó que sus compatriotas se fugaran, quitó la vuelta rápida a David y, poco después, se situó en la segunda plaza. El grupo de dos, pasó a ser de tres con Quiles, Fernández y Muñoz, y Carpe y Perrone a más de un segundo y medio.

Fernández continuó apretando y antes del ecuador de la carrera daba cuenta del piloto de Aspar al que también adelantó, por unos momentos, Muñoz en el noveno giro.

El triunfo, parecía entonces claro, se jugaría entre los tres.

Sin embargo, por detrás, Marco Morelli se empeñaba en dar el doblete al Aspar Team. El argentino era el más rápido y se escapaba del grupo perseguidor reduciendo diferencias con el trío español.

Joel Esteban, mientras era sacionado y tenía que ceder una plaza por un toque con un rival. Finalmente, sería décimo.

Quiles, por delante, volvía a liderar a falta de cinco giros y junto a Muñoz soltaba a Fernández, tercero. Otro tirón, y el murciano a tres para el final se deshacía del único rival que seguía a su estela, Muñoz, alcanzado por Morelli y Fernández.

La pelea por el podio sería de las que quitan el hipo. Fernández, Muñoz y Morelli cruzaron la meta del circuito Ángel Nieto en paralelo con mejor suerte para los dos españoles que se hicieron con la segunda y la tercera plaza en detrimento del argentino. Solo 18 milésimas separaron al segundo del tercero.

Carpe cruzaría la meta en el quinto lugar seguido del indonesio Veda Pratana (Honda), Perrone, y los españoles David Almansa (Liqui Molly) y Jesús Ríos (Rivacold).

Quiles suma ya 90 puntos en cuatro grandes premios con dos triunfos y dos segundos puestos en 2026. Carpe es segundo con 53; Fernández, tercero con 49; y Perrone cuarto con 47 a dos de su compatriota Morelli. EFE

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