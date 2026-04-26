El PNV espera una negociación de "buena fe y tiempo razonable" sobre la Seguridad Social

Bilbao, 26 abr (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha deseado que la negociación que la semana que viene tienen previsto comenzar los Gobiernos vasco y central sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social discurra "de buena fe" y "en tiempo razonable".

Esteban, en declaraciones a los medios en Gernika, donde participa en los actos de conmemoración del 89 aniversario del bombardeo de la localidad vizcaína durante la Guerra Civil, se ha referido al próximo comienzo de esa negociación anunciada este domingo por el lehendakari Pradales en una entrevista.

"Espero que lleguemos a un acuerdo", ha indicado el presidente del PNV, quien ha puesto de manifiesto que el Gobierno central tiene "la documentación y la posición de las instituciones vascas -sobre este asunto- desde hace mucho tiempo".

Según ha afirmado, "han tenido tiempo para estudiarlo y para fijar una posición propia y espero que las negociaciones discurran de buena fe, en armonía y en tiempo razonable", ha señalado. EFE

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