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El keniano Sabastian Sawe bate el récord mundial de maratón con 1h59:30

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Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugancés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos). EFE

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