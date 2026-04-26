El keniano Sabastian Sawe bate el récord mundial de maratón con 1h59:30

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.
Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugancés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos). EFE
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