Temas del día de EFE España del domingo 26 de abril de 2026 (13:30 horas)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Córdoba - Sánchez defiende "una España que no deja a nadie atrás" y critica los pactos de PP y Vox

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Lucena (Córdoba) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de este partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto de precampaña en Lucena (Córdoba).

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Córdoba - El PP acusa a Sánchez y Montero de ser "el enemigo número uno de Andalucía"

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PARTIDOS PP

Madrid - El PP compara el apagón con Adamuz porque ambos comparten un "mismo desprecio" de Sánchez

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PARTIDOS VOX

Madrid - Abascal avisa a Feijóo que no puede dar por hecha la victoria: "Sánchez no está acabado"

(Texto enviado a las 09:10; 456 palabras)

GOVERN CATALUÑA

Sant Fruitós de Bages (Barcelona) - Illa rechaza la 'prioridad nacional' y reivindica la igualdad "en derechos y deberes"

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Barcelona - Illa anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia

(Texto a las 11:19; 735 palabras)

- Junts ve una "operación de propaganda" el nuevo plan de choque del Govern en dependencia

(Texto enviado a las 12:28; 208 palabras)

BOMBARDEO GERNIKA

Gernika (Bizkaia) - El Gobierno reivindica en Gernika la memoria para preservar la democracia

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Bilbao - Pradales reivindica el papel de Europa en defensa de la paz y el derecho internacional

(Texto enviado a las 08:10; 548 palabras)

- El PNV vuelve a pedir un estudio "serio" sobre la posibilidad de trasladar el 'Guernica'

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TRUMP TIROTEO

Madrid - Sánchez condena el ataque a Trump: "La violencia nunca es el camino"

(Texto enviado a las 09:41; 102 palabras)

- Feijóo condena el ataque a Trump: "La discrepancia política se resuelve con palabras"

(Texto enviado a las 11:18; 98 palabras)

LUGO AYUNTAMIENTO (Claves)

Santiago de Compostela - Las claves de la alianza del PP y una exedil del PSOE para la moción de censura en Lugo

(Texto enviado a las 08:00; 858 palabras)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - Resaca de los pactos PP-Vox y pistoletazo de salida a las andaluzas

(Texto enviado a las 08:30; 516 palabras)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - El exministro Ábalos toma la palabra en el juicio, acusado de corrupción

(Texto enviado a las 08:15; 743 palabras)

JUICIO PUJOL

Barcelona - La Audiencia Nacional examina este lunes a Pujol para decidir si lo exime por demencia

(Texto enviado a las 09:57; 877 palabras)

VIOLENCIA SEXUAL

Huelva - Liberada una menor tutelada tras sufrir agresiones sexuales y ser engañada para estafar

(Texto enviado a las 10:18; 441 palabras)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Congreso derogará el martes salvo sorpresa el decreto que prorroga los alquileres

(Texto enviado a las 09:30; 625 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023442067)

- Isabel Rodríguez dice que las transferencias del Plan de Vivienda podrían empezar en julio

(Texto enviado a las 11:24; 625 palabras)

SEGURIDAD LABORAL

Madrid - La prevención de riesgos, clave para seguir mejorando las cifras de siniestralidad laboral

(Texto enviado a las 10:00; 569 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023117605)

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - ¿Por qué se produjo el apagón? Las luces y sombras del 'cero eléctrico' un año después

(Texto enviado a las 09:06; 905 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022764915)

Madrid - Expedientes, audios y causas judiciales: la 'cara B' del apagón peninsular del 28-A

(Texto enviado a las 09:44; 894 palabras)

AEMET PRESIDENCIA (Entrevista)

Madrid - Presidente Aemet:La Agencia reforzará su capacidad predictiva en la nueva etapa de gestión

(Texto enviado a las 12:00; 805 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPACIO LUNA

Tarragona - Un ingeniero español será controlador en las próximas expediciones de la NASA a la Luna

(Texto enviado a las 10:11; 793 palabras)

REDES SOCIALES

Madrid - Jonathan Haidt, psicólogo social: "Las redes sociales son tan adictivas como el juego"

(Texto enviado a las 11:42; 1.225 palabras) (Foto)

PATRIMONIO RESTAURACIÓN

Madrid - Los frescos de Goya de la ermita de San Antonio volverán a lucir tras un año de obras

(Texto enviado a las 10:00; 683 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JACINTO ANTÓN (Entrevista)

Barcelona - Jacinto Antón: "La vida a veces no da respuestas, pero los libros siempre están ahí"

(Texto enviado a las 10:38; 770 palabras) (Foto)

VIDEOJUEGOS TENDENCIAS

Madrid - ‘Cozy games’, videojuegos “sin estrés” convertidos en un fenómeno mundial

(Texto enviado a las 09:24; 771 palabras) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Cinco comunidades en aviso amarillo por lluvia, tormentas y fenómenos costeros

(Texto enviado a las 10:32; 299 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la recepción a los inversores invitados a la segunda edición del foro internacional 'Invest in Spain Summit', en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

SOCIEDAD

18:00h.- Valencia.- DANA CONCENTRACIÓN.- Los movimientos sociales que desde la dana del 29 de octubre de 2024 han organizado protestas mensuales contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la tragedia en la que murieron 230 personas convocan una concentración en pleno centro de València con el lema 'Mazón a prisión'. Plaza de la Virgen. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:00h.- San Sebastián.- DÍA DANZA.- La donostiarra bahía de La Concha vuelve a convertirse este domingo en un improvisado estudio de danza al aire libre para cerca 1.500 bailarinas que, apoyadas en su mítica barandilla, se asomarán al mar para practicar sus más bellos compases. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de toros de Palha para Sánchez Vara, Francisco José Espada y Luis Gerpe. Plaza de Las Ventas. (Texto) (Foto)

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimosexta corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. Pepe Moral, Manuel Escribano y Román lidian toros de Miura Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

19:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ANIMACIÓN.- Concierto de la Film Symphony Orchestra con 'Toon Story', un repertorio dedicado a música de películas de animación. Auditorio Alfredo Kraus

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