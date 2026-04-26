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Sara Calero: Es un honor servir de ejemplo para romper ideas conservadoras en la danza

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Rafael Peña

Ceuta, 26 abr (EFE).- La bailaora y coreógrafa Sara Calero, considerada una de las principales referencias actuales en la renovación de la danza española y el baile flamenco, ha reconocido que es un "honor" poder servir de ejemplo para romper "ideas conservadoras" y que la danza sea "rupturista".

En una entrevista con EFE, tras representar en Ceuta su espectáculo 'El renacer', Calero (Madrid, 1983) tiene presente que el hecho de que digan de ella que es un referente es "de las cosas más bonitas" que puede llevarse en su carrera: "Creo que nunca había visto la danza española en un punto menos estático y conservador que antes, en lo cual creo que he puesto mi grano de arena".

La madrileña ha considerado que ahora hay muchas mujeres haciendo "carreras muy valientes, en solitario y con diversidad de estilos", lo cual antes no era lo habitual, motivo por el cual está muy orgullosa de que su trabajo y su "piedra a piedra" sin tener referentes puedan ayudar y ser guía de otras compañeras de profesión.

La bailaora, que dirige su propia compañía de danza, ha celebrado en Ceuta su 43 cumpleaños y lo ha hecho sobre los escenarios: "Estoy en un momento de madurez y de tomar conciencia de que las cosas no son como me habría imaginado, además de haber dejado de idealizar otras, principalmente tener éxito tanto en la vida personal como en el escenario, es decir, te das cuenta que las cosas vienen dadas, no las elegimos", ha reflexionado.

Por ello, Sara Calero deja claro que su carrera está en ver las cosas "con más realismo", despidiéndose de idealizaciones profesionales y personales.

Primera bailarina y solista en compañías como el Ballet Nacional de España, la Compañía Andaluza de Danza o la Compañía Ibérica de Danza, no disimula que ha hecho una carrera "muy honesta" con lo que siente pero "libre de marcas estrictas" que hay que seguir: "La danza es rupturista pero cuesta mucho llegar hasta ahí porque te crías pensando que tienes que estar ligada a las raíces y no es así".

Y concreta: "Hay que romper con algunas cosas para hacer un camino propio, por eso a veces me siento aislada de mi profesión, quizás he sido más atrevida con mi puesta en escena pero he querido hacer mi carrera despidiéndome de los estereotipos aprendidos".

La bailaora le profesa un gran valor al hecho de mantener líneas conservadoras pero de otra forma: "Abogo por decir cosas, hablar, actualizar la danza y ponerla al servicio de la sociedad actual porque da mucha libertad".

La originalidad y la creatividad en sus espectáculos son un sello personal de Sara Calero. "Siempre he defendido esas creaciones donde uno debe buscar sus pasos propios y no seguir los de otros, algo que es muy difícil pero al mismo tiempo gratificante", ha indicado.

Su último espectáculo 'El Renacer', que se estrenó en 2025, está teniendo una gran aceptación y por ello está muy contenta ya que desde que ha comenzado este año no para de gira: "Estamos llenando teatros y me siento muy orgullosa porque siempre espectáculos más grandes como este implican un riesgo", ha apuntado a EFE.

"Los que no han visto nunca danza viven un torbellino de emociones porque mis espectáculos no dejan indiferente a nadie ya que el arte debe provocar sensaciones y no es necesario saber de danza para poder disfrutar de la misma", ha señalado.

Con 'El Renacer' ha pretendido tener una puesta en escena con más presencia y que se adapte a su momento vital, porque la danza es un arte "que exige mucho, hipoteca mucho de tu vida".

La bailaora ha reconocido que muchas veces se ha considerado una "kamikaze" porque siempre ha pensado poco en el precio y en las consecuencias, pero se siente orgullosa porque vive su carrera de una manera "más rica y con más satisfacciones que de seguir una línea conservadora", ha añadido.EFE

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