El Cliniqas.com de Linares levanta el título al ganar en la final al Josip Kolumbo serbio

Jaén, 26 abr (EFE).- El Cliniqas.com de Linares ganó este domingo en Niš (Serbia) la Europa Trophy de tenis de mesa femenino de la ETTU al imponerse por 3-1 al STK Josip Kolumbo serbio en una final de alto nivel, logrando así el primer título europeo de su historia y el primero también para el tenis de mesa andaluz.

El conjunto linarense tuvo que rehacerse a un inicio adverso al perder Marta Perales al perder ante la china Sun Chen por 3-0 (11-3, 11-6 y 11-3), obligando al Cliniqas.com a reaccionar desde el segundo punto.

La respuesta llegó de la mano de Haruna Ojio, que igualó la contienda con una sólida victoria frente a María Dolgikh, también por 3-0 (11-7, 11-3 y 11-7), devolviendo el equilibrio a la final (1-1).

El tercer duelo resultó decisivo para el desenlace. Roxana Istrate, rumana capitana del equipo, firmó una actuación autoritaria ante Anna Fejos, imponiéndose por 3-0 (11-8, 11-8 y 11-8) y colocando al conjunto español a un solo punto del título.

En el cuarto partido, el STK Josip Kolumbo intentó forzar el desempate, pero Haruna Ojio volvió a mostrarse determinante. La jugadora del Cliniqas.com se impuso por 3-1 (11-5, 12-14, 11-5 y 12-14) ante Chen Sun, certificando el triunfo definitivo.

Con este resultado, el equipo de Linares culmina un brillante recorrido continental y se consolida como una de las referencias emergentes del tenis de mesa europeo. EFE

jmd/cb/sab