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Ballester queda tercero en Singapur, al borde de lograr billete para el Abierto Británico

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Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El jugador español Josele Ballester se clasificó tercero en el Abierto de Singapur de golf, del circuito asiático, que finalizó este domingo, con lo que se quedó a las puertas de conseguir uno de los dos billetes que se concedían para participar en la próxima edición del Abierto Británico.

Ballester, de 22 años y 146 en la clasificación mundial, concluyó con un total de -9, a siete golpes del ganador, el coreano Jeongwoo Ham, y a cinco del australiano Cameron John, segundo, quienes fueron los que obtuvieron plaza para el último torneo grande de la temporada, que se disputará en la localidad inglesa de Royal Birkdale del 12 al 19 de julio.

El golfista castellonense, que milita en LIV,aprovechó el parón en el circuito saudí para jugar en Singapur con el aliciente de poder clasificarse para el Abierto Británico, donde se estrenó en 2023 cuando era amateur, cuando no pasó el corte.

Luis Masaveu, compañero de equipo de Ballester en LIV, con los Fireballs, quedó en duodécima posición, con -6, mientras que el también madrileño Pablo Ereño acabó con -5. EFE

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