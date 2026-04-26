Espana agencias

2-3. Remontada 'express' del Estrasburgo antes de visitar al Rayo

Guardar

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Dos goles en el tiempo de prolongación, el último en la jugada final del partido culminada por el marfileño Andrew Omobamidele culminaron la remontada que dio la victoria al Estrasburgo en Angers (2-3), en el encuentro previo a la visita a Vallecas para disputar la ida de semifinales de la Liga Conferencia.

El Estrasburgo perdía 2-0 a la hora de partido. Pero en una reacción 'express' dio un giro a la situación y visitará al Rayo Vallecano, en la ida de la competición europea el próximo jueves, con un triunfo de los que disparan la autoestima.

El conjunto de Gary O'Neil está en tierra de nadie en la tabla de la competición francesa aunque un buen tramo final le podría aún acercar a la zona europea. Unas opciones que han crecido este domingo con el partido ganado en el estadio De La Moustoir ante el Lorient con el que comparte ecuador de la clasificación.

El Estrasburgo se enfrenta al Rayo Vallecano por la final de la competición europea. El jueves próximo el representante francés visita Vallecas y una semana más tarde recibe, en la vuelta, al conjunto madrileño.

El Estrasburgo pensó más en Europa y estuvo distraído durante una hora. Tuvo que sobreponerse a un mal inicio. Así, en el minuto 26, ya tenía el marcador en contra cuando en un saque de esquina de Pablo Pagis la pelota llegó a Panos Katseris que asistió a Noah Cadiou que batió a Mike Penders.

Fue el meta belga el que evitó que el Estrasburgo encajara más goles. Pero una falta dentro del área, un empujón de Junior Mwanga a Arsene Kouassi fue sancionado como penalti que transformó Pagis que amplió la renta local.

Sin embargo, el Estrasburgo acortó distancias pasada la hora de partido, gracias a un error de bulto del Lorient con un mal despeje del meta Yvon Mvogo que propició que Laurent Abergel perdiera el balón que acabó en los pies de Sebastian Nanasi que no perdonó.

Y a partir de ahí todo cambió. En el 92, cuando parecía que otra derrota iba a sumar en las cifras visitantes, Sebastian Nanasi con ayuda del defensa Nathaniel Adjai, llevó el balón a la red y estableció el empate. Y en el 99, con el tiempo casi cumplido, el Estrasburgo se hizo con el triunfo, en una acción que nació en un córner y que aprovechó el marfileño Andrew Omobamidele para sellar una victoria impensable.

El Estrasburgo se sitúa noveno, a seis puntos de la zona europea. EFE

Últimas Noticias

Muere un septuagenario al quedar atrapado en una máquina agrícola en Porcuna (Jaén)

Infobae

3-1. El Heidelberg da el primer paso y toma ventaja en la final

Infobae

Etcheverry remonta y ya está en octavos con veinte victorias en el 2026

Infobae

Ilias: "Por detalles, no voy a decir cuáles, no hemos sacado los tres puntos"

Infobae

0-2. El Elche toma ventaja en la primera parte

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo