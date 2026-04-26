2-3. Remontada 'express' del Estrasburgo antes de visitar al Rayo

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Dos goles en el tiempo de prolongación, el último en la jugada final del partido culminada por el marfileño Andrew Omobamidele culminaron la remontada que dio la victoria al Estrasburgo en Angers (2-3), en el encuentro previo a la visita a Vallecas para disputar la ida de semifinales de la Liga Conferencia.

El Estrasburgo perdía 2-0 a la hora de partido. Pero en una reacción 'express' dio un giro a la situación y visitará al Rayo Vallecano, en la ida de la competición europea el próximo jueves, con un triunfo de los que disparan la autoestima.

El conjunto de Gary O'Neil está en tierra de nadie en la tabla de la competición francesa aunque un buen tramo final le podría aún acercar a la zona europea. Unas opciones que han crecido este domingo con el partido ganado en el estadio De La Moustoir ante el Lorient con el que comparte ecuador de la clasificación.

El Estrasburgo se enfrenta al Rayo Vallecano por la final de la competición europea. El jueves próximo el representante francés visita Vallecas y una semana más tarde recibe, en la vuelta, al conjunto madrileño.

El Estrasburgo pensó más en Europa y estuvo distraído durante una hora. Tuvo que sobreponerse a un mal inicio. Así, en el minuto 26, ya tenía el marcador en contra cuando en un saque de esquina de Pablo Pagis la pelota llegó a Panos Katseris que asistió a Noah Cadiou que batió a Mike Penders.

Fue el meta belga el que evitó que el Estrasburgo encajara más goles. Pero una falta dentro del área, un empujón de Junior Mwanga a Arsene Kouassi fue sancionado como penalti que transformó Pagis que amplió la renta local.

Sin embargo, el Estrasburgo acortó distancias pasada la hora de partido, gracias a un error de bulto del Lorient con un mal despeje del meta Yvon Mvogo que propició que Laurent Abergel perdiera el balón que acabó en los pies de Sebastian Nanasi que no perdonó.

Y a partir de ahí todo cambió. En el 92, cuando parecía que otra derrota iba a sumar en las cifras visitantes, Sebastian Nanasi con ayuda del defensa Nathaniel Adjai, llevó el balón a la red y estableció el empate. Y en el 99, con el tiempo casi cumplido, el Estrasburgo se hizo con el triunfo, en una acción que nació en un córner y que aprovechó el marfileño Andrew Omobamidele para sellar una victoria impensable.

El Estrasburgo se sitúa noveno, a seis puntos de la zona europea. EFE