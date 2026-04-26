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Trabajan en la extinción de un incendio en la planta de reciclaje de Onda (Castellón)

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Castellón, 26 abr (EFE).- Bomberos del Consorcio provincial de Castellón trabajan este domingo por la tarde para extinguir un incendio declarado en la planta de reciclaje de Onda (Castellón), ubicada en la partida Regall de L'Avellar, según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat.

El incendio, que ha generado una gran columna de humo, está "bastante desarrollado", según informa el Consorcio provincial de bomberos, que ha movilizado hasta el lugar seis dotaciones de los parques de la Plana Baixa, Espadà Millars y Baixa Maestrat y un camión nodriza articulado con capacidad para 35.000 litros.

Asimismo, dos vehículos de bomberos voluntarios de Onda participan en las labores para apagar el incendio en Reciplasa, la empresa pública encargada del tratamiento y gestión de los residuos urbanos de la zona centro de la provincia de Castellón. EFE

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