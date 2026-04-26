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33-36. Bidasoa Irún gana con facilidad en Valladolid

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Inés Morencia

Valladolid, 26 abr (EFE).- El Bidasoa Irún ha anulado al Atlético Valladolid, que no pudo hacer frente a tanto obstáculo y quedó a merced del ritmo que marcaron los visitantes, sobre todo, en la segunda mitad, en la que los locales terminaron de desaparecer.

Quedó claro desde el inicio que iba a ser un partido con muchas alternancias entre dos equipos con un juego muy parecido y que se dedicaron a tomar posesión del territorio pero sin ninguna prisa.

El marcador se mantuvo igualado hasta el minuto 14 en el que los vallisoletanos lograron una renta de dos goles (9-7) que el técnico visitante frenó con un tiempo muerto.

No fue tanto la arenga como las exclusiones consecutivas que los colegiados mostraron a los locales, y que permitieron al conjunto irundarra volver a equilibrar el choque (11-11). Cualquier error se traducía en un gol para el contrario, por lo que las defensas aumentaron la intensidad.

No resultaba fácil conseguir goles de contraataque y, en estático, las jugadas se alargaban para poder hallar un resquicio que permitiera seguir sumando. En ese ritmo más ralentizado, los visitantes se mostraron mucho más cómodos.

Fruto de esa mayor adaptación a lo que iba aconteciendo en la pista -que también incluyó una roja directa a Camino-, el cuadro irundarra llegó al descanso con una mínima ventaja en el marcador (16-17).

El paso por vestuarios le sentó mejor a Bidasoa, que amplió su renta merced a una mayor fluidez en el juego de ataque (18-22) que el técnico local, David Pisonero, trató de frenar con un tiempo muerto.

Pero los de Irún ya se habían hecho con el mando del partido, tanto física como mentalmente, ante un Valladolid que no hallaba soluciones. Demasiados compromisos en pocos días, además, con un banquillo mermado por las bajas, que le hizo perder su identidad.

Los de Alejandro Mozas solo tuvieron que mantener su línea de trabajo para asegurar su dominio ante un rival totalmente bloqueado, incapaz de reaccionar ni siquiera en su feudo, otrora inexpugnable.

Ficha técnica:

33- Recoletas Atlético Valladolid (16+17): Bar (César Pérez, ps), Oliveira (10), Karapalevski (-), Gedo (4), Tao (9,5p), Álex Díaz (4), Jozinovic (4), Ribeiro (1), Pons (-), De Toledo (1), Herrero (-), Carvalho (-), Camino (-), Fodorean (-).

36- Irudek Bidasoa Irún (17+19): Maciel (Skrzyniarz, ps), Cavero (1), Jevtic (-), Rodrigo Salinas (7,4p), Nevado (10), Dariel García (3), Nacho Valles (1), Tua (3), Esteban Salinas (2), Peciña (-), Mielczarski (-), Mujica (4), Xavier González (1), Furundarena (-), Gorka Nieto (4).

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 6-6, 10-8, 12-11, 14-15, 16-17 -descanso-; 18-20, 19-22, 22-26, 24-31, 29-34, 33-36 -final-.

Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz (Federación navarra). Excluyeron dos minutos a Jozinovic (m.12), De Toledo (m.14), Gedo (m.17), Miguel Camino (roja directa, m.27), del Recoletas Atlético Valladolid; y a Dariel García (m.8), Nevado (m.15), del Irudek Bidasoa Irún.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.532 espectadores. EFE

mim/rjh/arh

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