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Gobierno Vasco y central comenzarán a negociar la próxima semana la gestión económica de la Seguridad Social de Euskadi

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El Gobierno Vasco comenzará a negociar esta próxima semana, con el Gobierno de España, el traspaso de la gestión económica de la seguridad Social Social, Fogasa y puertos, según ha afirmado el Lehendakari, Imanol Pradales, en sendas entrevistas a El Correo y El Diario Vasco.

El Lehendakari ha asegurado que será la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, la que se entreviste con los secretarios de Estado de cada Ministerio para abordar estas materias "tras el puente del 1 de mayo".

Según ha recordado, existe un compromiso entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y él para "intentar llegar a julio con acuerdos avanzados". "Como Gobierno, tomamos la decisión de focalizar la agenda política del país en el cumplimiento íntegro del Estatuto. Nos restan diez peldaños para alcanzarlo", ha señalado.

Imanol Pradales ha admitido que el calendario relativo a las aspiraciones de Euskadi sobre la Seguridad Social "se ha incumplido, como es obvio", y en la reunión que mantuvo en enero con Pedro Sánchez, ambos quedaron en "abordar las carpetas que restan del Estatuto de Gernika en dos fases, una hasta Semana Santa, con los resultados ya conocidos, y otra después".

"Bien, ha llegado el momento de subir los diez escalones y abordar definitivamente lo que afecta a los puertos de interés general, a las prestaciones contributivas y al régimen económico de la Seguridad Social", ha dicho.

"HUESO DURO DE ROER"

Pese a admitir que la gestión de la Seguridad Social "va a ser un hueso muy duro de roer" y "hay quien dice que nos acercamos a la madre de todas las batallas", ha recordado que "estas materias están recogidas en el Estatuto desde el año 79 y que el pacto obliga".

"Vamos a poner toda la carne en el asador. Ya desbrozamos parte del camino con las prestaciones no contributivas o el seguro escolar y creo que hay un camino abierto, interesante, en el que profundizar para poder llegar a un acuerdo", ha indicado.

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