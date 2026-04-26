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2-1. El Mirandés gana para soñar y condena a la Cultural

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Miranda de Ebro (Burgos), 26 abr (EFE).- Un gol en propia puerta de la Cultural en el último minuto del partido, antes del añadido, ha dado la victoria a un Mirandés que sueña con la salvación y condena a los leoneses que siguen hundidos en el último puesto a falta de cinco jornadas para el final, aunque aferrados a las matemáticas.

El visitante Rafa Tresaco marcó en propia puerta cuando el partido agonizaba y su equipo había aguantado casi toda la segunda mitad en inferioridad numérica por la expulsión de su defensor Matia Barzic.

La Cultural planteó un partido para minimizar riesgos por respeto al poderío ofensivo local y durante los primeros minutos lo consiguió pese a un remate de Javi Hernández taponado por Matia Barzic, al que respondió poco después Chacón en el primer acercamiento de los visitantes.

Todo transcurría anodino y con mucho respeto por ambos bandos hasta que el Mirandés encontró la conexión con una acción por banda de Unax del Cura que, libre de marca, puso un balón al corazón del área donde apareció el goleador, Carlos Fernández, para anotar su decimosexto tanto y adelantar a los rojillos (1-0).

El gol dejó tocado anímicamente al equipo de Rubén de la Barrera que solo en las postrimerías del primer tiempo volvió a acercarse con peligro en un disparo potente, pero excesivamente centrado, al que respondió por arriba el meta local Juanpa.

Nada más iniciarse la segunda mitad un error de la Cultural en la salida de balón lo aprovechó Unax del Cura para ponerse cara a cara ante un Edgar Badía que salvó en primera instancia y después tambiçen al desviar el remate a bocajarro de Thiago.

De lo que pudo ser el segundo para el Mirandés se pasó a la igualada (1-1) en una acción Luis Chacón, máximo realizador culturalista, que batió por alto a Juanpa apenas transcurridos siete minutos del segundo tiempo.

Pero del alegrón leonés se pasó en segundos a la preocupación por la doble amonestación -en poco más de cinco minutos las dos- del hispano-croata Barzic, que dejó a la Cultural en inferioridad con muchos minutos por delante.

Sin embargo, no impidió que dieran un susto tremendo a un Mirandés desconcertado tras el empate con un disparo muy colocado de Víctor Moreno que se estrelló en el larguero, al que respondió minutos después un cabezazo de Bauzá neutralizado por Badía.

El partido entró en el escenario del miedo con los dos equipos necesitando más que un punto, pero sin querer exponer para perder el escaso botín, con un Mirandés sin encontrar resquicios y una Cultural sosteniéndose desde su defensa y portería, pero sin renunciar a sorprender a la contra.

La Cultural, víctima en varias ocasiones a lo largo de la temporada del castigo en los finales de encuentro, vio cómo se le esfumaba el empate con el centro de Tamarit al segundo palo que encontró el remate de zurda de Pablo Pérez que, tras golpear en Rafa Tresaco, se introdujo en la portería de Badía para el 2-1 que ya sería definitivo.

Ficha técnica:

2- CD Mirandés: Juanpa; Novoa (Tamarit, M. 86), Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Thiago (Ali Houary, M. 66), Bauzá (Diego Sia, M. 86); El Jebari (Pablo Pérez, M. 46), Carlos Fernández, Javi Hernández y Unax (Julen, M. 86).

1- Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Homam; Iván Calero (Tresaco, M. 53), Bicho (Diallo, M. 83), Sergi Maestre (Radoja, M. 83), Víctor Moreno (Collado, M. 58); Chacón y Manu Justo (Fornos, M. 58).

Árbitro: Daniel Palencia (comité vasco). Amonestó a Carlos Fernández (M. 33) por el Mirandés; Sergi Maestre (M. 38), Barzic, en dos ocasiones, minutos 48 y 53, siendo expulsado por la Cultural Leonesa.

Goles: 1-0, Carlos Fernández (M. 28); 1-1, Chacón (M. 52); 2-1, Pablo Pérez (M. 90)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Anduva ante 3.462 espectadores, con medio centenar de aficionados culturalistas.

EFE

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fps/rjh/jl

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