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Torró (PSOE) afirma que Extremadura tiene desde hoy una alternativa frente al "matrimonio negacionista" de PP y Vox

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La secretaria Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido que desde este sábado, cuando se ha celebrado el 16º Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura, la región tiene una "alternativa real para hacer frente a ese matrimonio negacionista de PP y Vox".

Torró, que ha participado en la clausura del congreso celebrado en Mérida, se ha mostrado convencida de que el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, va a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura.

Así, ha avisado a la actual presidenta de la Junta, y líder del PP extremeño, María Guardiola, de que "la cuenta atrás ha empezado" porque el PSOE tiene "al mejor secretario", al "mejor equipo" y "a la mejor militancia". "Desde hoy empieza el camino que, sin duda, nos va a llevar de nuevo a los socialistas a la Junta de Extremadura", ha proclamado Torró.

"Desde hoy Extremadura tiene una alternativa real para hacer frente a ese matrimonio negacionista de PP y Vox. Dos años de Guardiola han bastado para deshacer la Extremadura de avances, de dignidad y de servicios públicos que construyeron nuestros queridos compañeros Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. ¡Cuánto, cuánto que les debemos!", ha agregado la socialista.

Sobre el pacto entre PP y Vox para gobernar en Extremadura, Torró ha señalado que va "en contra" de la "esencia, identidad e historia" de la región y que Guardiola "no ha formado un gobierno", sino "una hipoteca con los ultras a cuenta de los derechos de los extremeños" y lo que para la socialista es "lo peor": "al dictado de Génova".

"Ahora están para arriba, para abajo, con eso de la prioridad nacional, la coartada que se han inventado para esconder la xenofobia y el racismo. Es así. Y se han quedado solos, esa es la verdad. Solos en esa España inexistente, cerrada y pobre que han creado solo ellos en su propia cabeza", ha manifestado la secretaria de organización de la formación socialista nacional.

CASO 'KITCHEN'

Frente a esta prioridad nacional, Torró ha enumerado la "prioridad de los socialistas" que es la creación de empleo, el crecimiento económico y la ampliación de derechos para los trabajadores. "Prioridades nacionales tenemos y muchas", ha defendido.

La socialista también se ha referido a "la única prioridad" del PP, que "siempre ha sido y es la patrimonial", algo que "se ha vuelto a ver" esta semana durante el juicio del 'Caso Kitchen'.

"El PP se financió ilegalmente y luego montó la mal llamada Policía Patriótica para taparlo. Metieron la corrupción en las instituciones y hasta en la Policía Nacional para tapar su propia corrupción. Que no hayamos escuchado a Feijóo asumir responsabilidades es indecente. Y solo significa una cosa, que sigue amparando la corrupción", considera Torró.

Para la secretaria de organización del PSOE, Feijóo tiene "dos problemas": que "no es capaz de dar una respuesta a su corrupción" y que "tampoco tiene proyecto para España". "Lo estamos viendo allí donde gobiernan y con todos estos pactos que están firmando y que solo ofrecen tres 'Ds': discriminación, desindustrialización y desmantelamiento de lo público", ha agregado.

Torró ha aprovechado esta intervención en Mérida para dirigirse a los andaluces, llamados a las urnas el 17 de mayo, ya que ellos están "aún a tiempo". Así, ha animado a votar por el PSOE y por su candidata en Andalucía, María Jesús Montero.

"NI UN PASO ATRÁS"

Torró ha concluido su intervención arengando al nuevo comité del PSOE de Extremadura a estar "vigilantes" ante las posibles medidas discriminatorias y de retrocesos de derechos: "No les dejéis pasar ni una, querido Álvaro", ha afirmado dirigiéndose a Sánchez Cotrina.

"Todo el PSOE y el Gobierno de España vamos a estar de vuestro lado, señalando y denunciando cada injusticia, recurriéndolas ante los tribunales, si hace falta. No vamos a permitir que se dé ni un paso atrás", ha sentenciado Rebeca Torró.

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EuropaPress

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Domingo, 26 de abril de 2026

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