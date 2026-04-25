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El Cliniqas.com de Linares jugará la final de la Europa Trophy ante el Kolumbo serbio

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Jaén, 25 abr (EFE).- El Cliniqas.com de Linares se clasificó para la final de la Europe Trophy de tenis de mesa femenino tras imponerse con autoridad por 3-1 al Panathinaikos griego en una semifinal muy completa y este domingo disputará la final ante el STK Josip Kolumbo de Serbia, anfitrión del torneo en Nis.

El conjunto linarense confirmó así su gran momento de forma y se convirtió en el único representante español en el duelo decisivo, evitando una final íntegramente nacional pese al destacado papel de los equipos andaluces en la competición.

El equipo linarense ofreció una imagen sólida, basada en la experiencia y el acierto en los momentos clave, tal y como ya había demostrado en las rondas previas de este torneo continental, considerado el tercero en importancia dentro del calendario europeo organizado por la ETTU.

El encuentro comenzó de forma inmejorable para los intereses españoles gracias a la actuación de Roxana Istrate, que superó con claridad a Nikoleta Stefanova en tres sets. La ventaja se amplió en el segundo partido, donde Haruna Ojio volvió a demostrar su excelente estado de forma al derrotar con solvencia a Aikaterini Toliou, colocando el 2-0 en el marcador.

El Panathinaikos logró recortar distancias en el tercer duelo, con la victoria de Dina Meshref ante Diana Caro-Accino, pero el Cliniqas.com no dejó margen para la sorpresa. En el cuarto punto, Ojio se impuso nuevamente a Stefanova, sellando el pase a la final y cerrando la eliminatoria con un contundente 3-1.

No pudo acompañarle en la lucha por el título el Hujase Jaén Paraíso Interior, que cayó por 1-3 frente al STK Josip Kolumbo serbio, anfitrión de la fase final. El conjunto jiennense se vio condicionado por la derrota inicial de Margaryta Pesotska, en un duelo muy igualado que terminó marcando el desarrollo del enfrentamiento.

Sara Ramírez tampoco logró equilibrar la eliminatoria en el segundo partido, al ceder con claridad ante Chen Sun. Aunque Sofía Zhang reactivó las opciones del Hujase con una victoria que mantenía vivas las esperanzas, el equipo serbio sentenció el cruce en el cuarto punto, nuevamente con triunfo de Sun frente a Pesotska, dejando sin opciones al conjunto andaluz. EFE

jmd/jap

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