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Tomás Angulo pasea la única oreja de la quinta corrida de la Copa Chenel

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Colmenar de Oreja (Madrid), 25 abr (EFE).- El diestro extremeño Tomás Angulo paseó la única oreja de la quinta corrida clasificatoria de la Copa Chenel, celebrada hoy en la plaza mayor de la localidad madrileña de Colmenar de Oreja, donde, sin trofeos, destacó también el toreo de Guillermo García Pulido.

Con lleno de "no hay billetes" en las gradas, se lidiaron tres toros de María Cascón y otros tantos de Martín Lorca (2º, 4º y 6º), todos de sobrada presentación, incluso excesiva para este coso, y en cuyo juego predominó la mansedumbre y la búsqueda de las tablas.

Angulo, que abría plaza, tuvo un balance de ovación y oreja, ante un primero de Cascón de débiles y cortas embestidas y un cuarto de Martín Lorca al que sujetó su tendencia a la huida hasta lograr muletazos ligados antes de cerrar con una estocada fulminante que acabó por ameritar el trofeo.

El madrileño García Pulido no tuvo trofeos (ovación en ambos fue su balance) por sus repetidos fallos con la espada, pero de su mano llegaron los momentos de mejor toreo de la tarde, en una labor emotiva y entregada ante su primero, que también acusó querencias, y en sólo media faena con el sexto, que se echó en mitad de la faena de muleta. Por su parte, el también extremeño Manuel Perera (ovación tras aviso y silencio) puso empeño pero sin obtener lucimiento con un lote también de escasas opciones.EFE

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