El Baskonia aspira a la cuarta plaza ante un Barcelona con resaca europea

Vitoria, 25 abr (EFE).- Kosner Baskonia aspira a la cuarta plaza de la Liga Endesa de baloncesto ante un Barcelona que llega al Buesa Arena con resaca europea tras una semana con dos partidos.

Baskonistas y culés afrontan un duelo directo que estará afectado por el derroche físico del equipo de Xavi Pascual ante Estrella Roja y Mónaco, que le ha apeado de los playoffs de la Euroliga.

Será la primera semana completa de entrenamientos de Paolo Galbiati, que tendrá que decidir entre Kobi Simmons y Markus Howard para acompañar como extracomunitario a Trent Forrest.

Los dos equipos se volverán a ver las caras desde que el Baskonia eliminarA en semifinales a un irregular Barcelona, que no podrá contar con Nico Laprovittola.

Las amenazas de Kevin Punter, Will Clyburn y Toko Shengelia son los principales focos en los que deberá fijarse el Baskonia.

El acierto exterior y el punto físico y de velocidad que pueda imponer el Baskonia será clave en un partido que podría marcar al cuarto clasificado.

Aunque Galbiati anunció que esperan próximamente a Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, los dos jugadores se mantienen en la lista de bajas.

Los ocho puntos de renta que obtuvo el Barça en la primera vuelta será otro factor a tener en cuenta para la clasificación, en caso de que el Baskomia logre el triunfo en un partido que servirá para celebrar el último título copero.

En los prolegómenos del partido, el club vitoriano subirá a lo alto del Buesa Arena su séptimo estandarte que le acredita como campeón de Copa del Rey. EFE

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