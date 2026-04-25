Swiatek se retira entre lágrimas

Madrid, 25 abr (EFE).- La polaca Iwa Swiatek, ex nímero uno del mundo y campeona en el 2024, se retiró del WTA 1000 de Madrid, tras terminar el tercer juego del tercer set ante la china Ann Li, con síntomas de indisposición, acompañada por un médico y entre lágrimas.

La jugadora de Varsovia, poseedora de seis títulos del Grand Slam, cuatro de ellos de Roland Garros, se marchó a las dos horas y cuarto del inicio de su partido de tercera ronda del torneo de la Caja Mágica, con el marcador de 6-7(4), 6-2 y 3-0.

Swiatek pidió atención médica y se la tomó el pulso. Un juego después la finalista de 2023 y campeona en 2024 dejó el partido que llevó a su rival a los octavos de final del torneo.

Fue un serio contratiempo para Iga Swiatek que tiene sus principales resultados en tierra batida, sobre todo en Roland Garros.

Por su parte, Ann Li se enfrentará en cuarta ronda con la canadiense Leylah Fernandez que ganó a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3 y 6-2. EFE