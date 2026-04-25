Junts celebrará una convención municipalista el 30 de mayo para preparar las elecciones

Barcelona, 25 abr (EFE).- Junts celebrará una convención municipalista el próximo 30 de mayo con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado a EFE fuentes de la formación.

El lugar de la cita aún está aún por concretar y el partido llega a ella tras cerrar acuerdos con Impulsem y Convergents para impulsar candidaturas conjuntas en esos comicios.

Estos pactos se enmarcan en la voluntad de Junts de reagrupar a las formaciones que salieron del espacio de CDC y evitar la dispersión de voto, tras alzarse en 2023 como el partido que más alcaldías logró.

La última convención municipalista de Junts fue en Vic (Barcelona), donde los de Carles Puigdemont gobiernan con el apoyo de Ara Pacte Local, vinculada al ya extinto PDeCAT.

Fue en mayo de 2025, cuando aún era secretario de política local David Saldoni, que aprovechó esa cita para oficializar su marcha. Ahora, el cargo lo ocupa Joan Ramon Casals.

En aquella ocasión, el partido planteó endurecer los requisitos del padrón social y excluir a los okupas de este registro.

En clave municipal, en los últimos meses Junts ha incidido en la necesidad de dar herramientas a los municipios para poder gestionar la inmigración. EFE