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Edgar Cadena gana la tercera etapa y Nairo Quintana sigue líder de la Vuelta a Asturias

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Vegadeo (Asturias), 25 abr (EFE).- El corredor mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, ha ganado la tercera etapa de la 68ª Vuelta Ciclista a Asturias, tras protagonizar una escapada en solitario a 22 kilómetros de meta.

Cadena cruzó la llegada en Vegadeo con 26 segundos sobre el pelotón que llevaba en los primeros puestos al colombiano Nairo Quintana, que mantiene el liderato de la clasificación general de cara a la última etapa de este domingo.

La etapa entre Figueras y Vegadeo se disputó sobre 157 kilómetros con los ascensos al Alto de la Bobia, de primera categoría con rampas de 29 kilómetros al 3 por ciento, y al Alto de Orouso, de segunda categoría con 10 kilómetros al 4 por ciento. EFE

jgg/mfc/jap

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