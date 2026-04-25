Sánchez Cotrina advierte de que el pacto entre PP y Vox será "inconstitucional" y "lo que es peor, inmoral"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha advertido de que defenderá a la región que el pacto de PP y Vox "de materializarse será inconstitucional, será ilegal y lo que es peor, inmoral".

Sánchez Cotrina se ha pronunciado de esta forma este sábado tras ser proclamado secretario general del PSOE de Extremadura en el 16º Congreso Extraordinario del partido, en el que la Comisión Ejecutiva Regional ha sido aprobada con el 88,2 por ciento de los delegados participantes en el cónclave.

En su intervención, Sánchez Cotrina ha destacado que de este Congreso Extraordinario sale "un partido unido, un partido fuerte y un partido responsable con Extremadura", tras lo que ha agradecido la implicación de los prencandidtados a las primarias del PSOE extremeño, del que saldrá "una nueva etapa", en la que ha agradecido la presencia del exsecretario general Miguel Ángel Gallardo Sánchez Cotrina se ha referido al pacto de gobierno alcanzado entre PP y Vox que "está avergonzando no solo a Extremadura, a España entera", ya que según ha dicho, "no es un pacto de gestión, es una absoluta humillación" a la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya que "han hecho una enmienda a la totalidad, a toda la historia que hizo que miles de mujeres y hombres trabajadores un día tuvieran que salir buscando oportunidades allí donde la historia se las había negado", ha considerado.

POr este motivo, Sánchez Cotrina ha resaltado que va a garantizarle a todos los extremeños "derechos de ciudadanía", tras lo que ha valorado que Pedro Sánchez, en un video de un minuto y medio, ha demostrado "conocer más la historia de Extremadura que María Guardiola en tres años gobernando", por lo que ha valorado que "se están choteando de la inteligencia de los extremeños", y "no se lo vamos a consentir", ha reafirmado.

En ese sentido, el nuevo dirigente regional del PSOE de Extremadura ha instado a los militantes socialistas a estar "a pie de calle", tras lo que ha censurado el concepto de prioridad nacional, en el que "hablan de desregularización" y han criticado que el nuevo gobierno de PP y Vox quiera "quitar todas las ayudas a todos esos chiringuitos que tienen ahí", y que según ha dicho, "no son chiringuitos, son gente que ha constituido los derechos de los trabajadores de esta tierra con su esfuerzo".

Sanchez Cotrina también se ha dirigido a las localidades grandes gobernadas por el PP, como Cáceres, Badajoz o Mérida, que" en el Anfiteatro Romano que "parecía una entronización más que una investidura", ha criticado.

El nuevo dirigente regional del PSOE extremeño ha señalado que en el PSOE federal no van "a encontrar mayor lealtad en los dirigentes de una tierra que en el PSOE" con "lealtad, acompañamiento, respeto, cariño, fortaleza, ganas de luchar, pero también autonomía", tras lo que ha abogado por "hacer respetar nuestra federación, pero también hacer respetar los intereses de esta tierra que siempre hemos dicho que están por encima del propio partido".

Por otra parte, y respecto al gobierno firmado entre PP y Vox, ha considerado "una auténtica vergüenza a lo que hemos llegado en esta tierra", tras lo que ha apoyado a Rodríguez Zapatero en que va "a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura".

"Creo en mi tierra, porque creo en los extremeños y en las extremeñas, en un modelo diferente de hacer la tierra, en la industrialización necesaria", ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha instado a los asistentes a este Congreso Extraordinario a "ser grandes altavoces, que salgamos ahí fuera y que convenzamos a la gente", así como a "aprovechar todos los recursos y las potencialidades que tiene Extremadura en su agricultura, en su ganadería".

Por otra, y respecto a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, Sánchez Cotrina ha confiado en que el Gobierno central, "una vez que se cumplan los tres requisitos que pusieron encima de la mesa, compañeros Campo Arañuelo, van a cumplir con Extremadura y con el desarrollo, siempre que eso sea acordado con la parte también privada", ha dicho.