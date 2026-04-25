Romeu, tras empatar en Múnich: “Ha sido un partido totalmente distinto al que esperábamos”

Redacción Deportes, 25 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ha explicado en la rueda de prensa posterior al empate a uno ante el Bayern Múnich que se esperaba “un partido totalmente distinto” al que ha propuesto su rival, que suele ser “mucho más activo” y en el choque en el Allianz Arena ha propuesto “un bloque bajo”.

En el que ha sido el partido correspondiente a la ida de semifinales de Liga de Campeones, las azulgranas, ha dicho el técnico, han “crecido mucho durante el partido”, firmando “una segunda parte mejor que la primera”.

“Estábamos siendo claramente superiores, instaladas en campo rival, evitando contraataques, defendiendo su juego directo bien… y cuando mejor estábamos, hemos encajado”, ha argumentado el catalán. “Así es el fútbol de élite, y eso es lo que pasa cuando se enfrentan dos muy buenos equipos”.

Pese a encajar el empate, Romeu ha asegurado que su equipo “había seguido insistiendo” y “eso genera mucho orgullo”. “Tengo la sensación que cuando ellas se han quedado con 10 hemos atacado con más corazón que cabeza”, ha añadido.

“El resultado nos sabe a poco, pero en el total del partido me voy satisfecho. A diferencia de en este, para la vuelta tendremos tiempo para analizar y preparar mejor el partido, y nos prepararemos para atacar un bloque más bajo de lo que esperábamos”, ha terminado. EFE

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