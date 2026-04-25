Ogier: ¿El plan para mañana? Es simple, apretar fuerte

Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).- El líder del Rally Islas Canarias-Rally de España, el francés Sébastien Ogier, ha afirmado a EFE que el plan para la jornada de este domingo, que afronta con una ventaja de 3.8 segundos sobre Oliver Solberg "es simple": "apretar fuerte".

El nueve veces campeón del mundo de rallies, ha subrayado que las sensaciones del día en su Toyota GR Yaris Rally1 han sido "buenas", más allá de que el piloto sueco haya acortado su distancia con el triunfo provisional que ostenta el galo.

Consciente del empuje que está ejerciendo el sueco Oliver Solberg, Ogier ha apelado a "conducir más rápido" y pelear en la jornada final del Rally Islas Canarias-Rally de España para conservar el primer puesto de la clasificación general y optar al ‘Super Sunday'.

El Rally Islas Canarias-Rally de España cerrará este domingo su quincuagésima edición con dos tramos inéditos para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC): ‘Ingenio-Telde-Valsequillo’ (26,29 km.), una de las grandes novedades de esta edición, y ‘Santa Lucía-Agüimes’ (13,27 km.), designada ‘Wolf Power Stage’ de la prueba grancanaria. EFE

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