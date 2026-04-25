Natalia Fischer y Alberto Barroso ganan el campeonato de España de gravel

Redacción Deportes, 25 abr (EFE).- Natalia Fischer y Alberto Barroso se proclamaron este sábado campeones de España de gravel en la III Gran Fondo Sierra de Alcaraz, prueba disputada en la sierra de Alcaraz (Albacete).

En categoría masculina, con 120 kilómetros por delante, Barroso (Scott-Cala Bandida) logró quedarse en el grupo de los favoritos en el ascenso a Carboneras, junto con David Valero, Raúl Rodríguez, Luis Francisco Pérez, Aniol Morell, Raúl López y Francisco Crespí.

Valero, bronce olímpico y plata mundial en ciclismo de montaña, se lanzó en el tramo final, favorable y rápido, con Barroso pegado a su rueda hasta el esprint final. Finalmente, fue Barroso el que se impuso. Valero terminó en segunda posición, y Raúl Rodríguez completó el podio.

En categoría femenina, Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas) recorrió buena parte de los 93 kilómetros de la prueba en solitario, ya que cogió ventaja en la subida más exigente de la jornada y ninguna de sus rivales la pudo alcanzar.

Sus perseguidoras, encabezadas por Maier Olano la mayor parte de la carrera, se disputaron el resto de los puestos del podio. La plata fue para Lidia Castro, también campeona de España júnior al entrar en esa categoría de edad; y el bronce, para Marta Beti, campeona sub-23 por la misma razón.

En el resto de las categorías masculinas, Raúl López, sexto en meta, consiguió el título junior, mientras que Francisco Crespí se convirtió en el nuevo campeón de España sub-23. EFE