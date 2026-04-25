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Matías Vecino, dos semanas de baja por una rotura fibrilar

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Vigo, 25 abr (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino estará “en torno a dos semanas” de baja después de que la resonancia magnética que le realizaron este sábado los servicios médicos del Celta revelara que sufre “una rotura fibrilar de bajo grado en el músculo abductor derecho”.

El exfutbolista del Lazio, uno de los refuerzos invernales del conjunto celeste, se lesionó durante el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Mos, donde esta mañana ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros.

Matías Vecino debutó con el Celta en el duelo contra el Espanyol del pasado 14 de febrero. Desde entonces, ha disputado 3 partidos en LaLiga, dos de ellos como titular. Suma 117 minutos en su primera temporada en el fútbol español. EFE

dmg/jap

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