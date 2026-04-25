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Marc Márquez se impone en una carrera esprint pasada por agua

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha ganado este sábado la carrera corta al esprint de MotoGP en la cuarta cita puntuable del Campeonato del Mundo de motociclismo, que se disputa desde el viernes al domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en una prueba pasada por agua y que se vio afectada por varias caídas en el tramo final.

El vigente campeón del mundo de MotoGP se hizo con el triunfo después de haber perdido el liderato de la prueba a manos de su hermano Álex (Ducati) y de caerse a falta de cinco vueltas, cuando era segundo, soportando los pilotos como podían la pertinaz lluvia que caía sobre el trazado andaluz.

La rápida determinación de Márquez para entrar en boxes y cambiar a la moto calzada para agua, que ya tenía su equipo preparada, le propició la posibilidad de volver a la pista en tercer lugar y de hacerse poco después con el primer puesto para certificar el triunfo.

La situación se tornó épica en las últimas vueltas, con constantes caídas, entre ellas la del líder Álex Márquez, y con todos los pilotos entrando en boxes para el cambio de gomas, mientras una atronadora afición disfrutaba en las gradas empujando a los corredores en un momento raras veces visto en el GP de Jerez, presidido habitualmente por el sol y la buena temperatura.

Al inicio de la carrera, Marc, que era el ‘poleman’ tras la Q2 celebrada por la mañana, salió en primera posición y empezó a tirar fuerte para dejar atrás a Álex, lo que no consiguió, metiéndose el menor de los Márquez en el primer puesto a falta de ocho vueltas.

Entonces, el cielo ya había empezado a soltar agua pero no del modo que sucedería poco después, lo que provocó que en pocos minutos la pista quedara totalmente anegada.

Después de las constantes caídas, el único piloto que quedaba sin cambiar los ‘slicks’ por neumáticos de mojado era Fermín Aldeguer (Ducati), que pasó a liderar la prueba aunque sabedor de que los que venían detrás lo iban a superar, porque prácticamente no podía rodar en esas condiciones.

Marc estuvo unos giros por detrás del italiano Pecco Bagnaia (Ducati) hasta superarlo con un escalofriante adelantamiento interior en la curva Nieto con el suelo resbaladizo, en una muestra de decisión, valentía y excelente pilotaje.

Desde ahí hasta el final, el vigente campeón del mundo mantuvo la primera plaza para conseguir una victoria de la que dudaba el viernes pero que le ha devuelto la sonrisa de ganador.

Tras Márquez, el segundo puesto fue para Bagnaia, a tres segundos; y el tercero para el italiano Franco Morbidelli (Ducati).

El siguiente español clasificado fue Raúl Fernández (Aprilia), sexto por detrás del sudafricano Brad Binder (KTM), cuarto; y del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), quinto.

Álex, que llegó a liderar la carrera, se vio obligado a retirarse a falta de dos vueltas y, a una de la conclusión, el líder del Mundial, Marco Bezzecchi (Aprilia), que no ha visto recortada su ventaja por su inmediato perseguidor, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que también tuvo que acabar la carrera en la primera vuelta por un problema mecánico al final de la recta de meta. EFE

jsb/cb/jap

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