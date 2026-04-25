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Luis García espera que la UD Las Palmas dé "un paso adelante" fuera de casa

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, espera que su equipo corte la racha de tres derrotas consecutivas como visitante en LaLiga Hypermotion y dé "un paso adelante" en el partido del próximo lunes a domicilio frente al Cádiz CF.

El técnico asturiano ha dicho en una rueda de prensa que perdieron "de forma totalmente diferente" en Albacete, Eibar y Málaga, pero aún así siguen teniendo buenos números lejos de la isla, lo que les conforma como un equipo "que compite bien", y no considera que haya dejado de ser fiable pese a esos tres últimos resultados.

García Fernández prevé un partido complicado ante el Cádiz por el cambio de entrenador en el equipo gaditano, esta misma semana, con la llegada de Imanol Idiákez, y desconoce cuál será su planteamiento, porque el donostiarra dirigirá a una plantilla con jugadores de "perfiles muy diferentes" a los que tenía en anteriores clubes.

"El cambio de entrenador los va a reactivar, y debemos estar preparados para ver lo que nos encontramos: tenemos referencias, pero todo son supuestos, no hay ninguna certeza de lo que vaya a hacer en tan poco tiempo", ha apuntado acerca de las posibles intenciones del nuevo técnico.

Ahora bien, reconoce que el rival está "en una situación comprometida", aunque recuerda que es un club "que hace poco estaba en Primera División", y que llegó a ser el líder de LaLiga Hypermotion en la novena jornada, precisamente una semana después de perder en su visita al Estadio de Gran Canaria (1-0).

Por ello, intuye que su equipo tendrá que ir "ajustándose durante el partido" a lo que proponga el Cádiz, aunque prevé que el conjunto local irá a presionar alto.

En cuanto a los jugadores con los que no podrá contar, el preparador ovetense ha confirmado que Sandro Ramírez sigue sin estar disponible por unas molestias, al igual que Enzo Loiodice, pero ha abierto una puerta a la posibilidad de que el japonés Taisei Miyashiro pueda estar recuperado de su lesión muscular y entre en la convocatoria. EFE

rg/as/og

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