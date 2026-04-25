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Detenido el patrón de una patera con 21 migrantes rescatados en aguas de Cabrera

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Palma, 25 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre argelino como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, tras patronear una patera con 21 personas que fueron rescatadas en el mar cerca de la isla de Cabrera.

Según las declaraciones de los migrantes, el coste del viaje entre la costa de Argelia y las Islas Baleares ascendía a 1.500 euros por persona, ha informado este sábado la Policía.

Durante la travesía, el patrón sacó un cuchillo y les amenazó con quemar la embarcación si no le entregaban más dinero. Varios de los ocupantes lograron reducirle, desarmarle y atarle, aunque en el forcejeo el detenido arrojó el GPS al mar.

La patera quedó entonces a la deriva durante 32 horas, sin medios de orientación y con escasos recursos de supervivencia. Finalmente, los ocupantes consiguieron recuperar de forma intermitente la cobertura de sus teléfonos móviles y pudieron dirigirse hacia Baleares.

La embarcación fue auxiliada por Salvamento Marítimo en las proximidades de Punta Picamoscas y sus ocupantes trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Palma, donde recibieron asistencia sociosanitaria y se iniciaron los trámites administrativos correspondientes.

En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.543 migrantes a bordo de 77 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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