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Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid

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Madrid, 25 abr (EFE).- Coincidiendo con el regreso a las negociaciones de paz de Estados Unidos e Irán en Pakistán, varios cientos de personas se han concentrado este sábado en la madrileña plaza de Callao, convocados por la plataforma Parar la Guerra, para exigir la paz en Oriente Medio y "no olvidar Gaza".

Esta plataforma, impulsada por más de 250 organizaciones sociales y representantes del mundo de la cultura, ha convocado movilizaciones similares en más de 200 localidades españolas este sábado, dos días después de lanzar un manifiesto que suma más de 10.000 firmas.

Entre los asistentes a la concentración de Madrid han figurado políticos del PSOE como la portavoz en el ayuntamiento, Reyes Maroto, el eurodiputado José Cepeda, la portavoz adjunta en la Asamblea, Mar Espinar y el diputado de Sumar, Txema Guijarro.

También personalidades de la cultura como el director de cine Javier Fesser, el director teatral Lluis Pasqual o la periodista Lucía Méndez, quienes han subido al escenario a leer poemas de autores libaneses, palestinos, hebreos e iraníes.

"Tenemos que estar siempre en el lado correcto de la Historia", ha dicho Maroto en declaraciones a los medios. La socialista ha defendido "que por la vía negociada se llegue a una solución" y se ha preguntado "dónde está el PP, que dice ser un partido de Estado" a la hora de defender el derecho internacional o el escudo social por las consecuencias de la guerra.

"Hemos denunciado siempre al régimen de los ayatolás, pero eso no significa que no denunciemos la guerra ilegal y las consecuencias que está teniendo", ha agregado Maroto, que no ha querido valorar las amenazas de Trump de expulsar a España de la OTAN.

"No podemos valorar un correo electrónico, lo que queda muy claro es que el Gobierno de España es un socio fiable, que va a estar siempre del lado de la paz y trabajando en el marco de la OTAN para garantizar la seguridad y el derecho internacional", ha recalcado.

Joanen Cunyat, portavoz de la plataforma, ha destacado el hecho de más de 250 organizaciones de distintas ideologías apoyen estas movilizaciones. "La paz solo será posible si los y las diferentes nos unimos en este objetivo común", ha señalado.

"No vamos a parar hasta que las bombas paren. Pretenden hacernos creer que la movilización no sirve, pero los hechos demuestran que solo la movilización es capaz de obligarles a sentarse a encontrar una solución dialogada", ha agregado.

Javier Fesser ha puesto de manifiesto la extrañeza que le produce el hecho de que "la mitad del mundo" esté sufriendo una "injusticia y crueldad inimaginables", mientras la otra mitad está "invirtiendo en Bolsa y yendo al parque de atracciones los domingos".

"No sabemos qué es lo que realmente podemos hacer para revertir la situación, pero lo que está claro es que el silencio no es una opción y que hay que estar al lado de quién sufre", ha dicho.

En la concentración se han escuchado gritos de 'Palestina libre', 'Nosotros sí tenemos otro plan, Trump y Netanyahu al tribunal penal' o 'Quien decide aquí, el pueblo iraní" y pancartas con lemas como 'Hacen guerras y tú las pagas', 'No olvidar Gaza' o 'Libertad para los presos políticos en Irán'.

Pero la poesía y la música han estado en el centro de este acto que buscaba esgrimir la cultura como "herramienta para defender la paz y el hermanamiento entre los pueblos".

Se han leído poemas de la libanesa Suzanne Alaywan, el palestino Mahmud Darwish, el israelí Yehuda Amijai, el español Miguel Hernández y el iraní Fereydun Moshiri.

La música ha estado a cargo de un quinteto de músicos del conservatorio interpretando ‘El cant dels ocells’ y un grupo de cantautores, entre ellos, Nacho Taboada de Colectivo Panamera o Ángel Sinpelo.

La plataforma Parar la Guerra nació el 29 de octubre de 2023 tras comenzar los bombardeos israelíes sobre Gaza en repuesta los atentados de Hamás del día 7 del mismo mes y ha publicado 10 manifiestos desde entonces, que se han traducido en 9 movilizaciones estatales. EFE

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